رافاييل نادال يدعم ليونيل ميسي للفوز بجائزة لوريوس .. ورد عاطفي من الأرجنتيني

ليونيل ميسي يبعث برسالة مؤثرة إلى رافا نادال، بعدما رشحه ليكون الفائز بجائزة لوريوس الرياضية العالمية لعام 2023..

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسالة مؤثرة إلى أسطورة التنس رافاييل نادال، بعدما دعمه الأخير للفوز بجائزة أفضل رياضي للعام في حفل توزيع جوائز لوريوس الرياضية العالمية.

ويعد ميسي ونادال من بين المرشحين لجائزة أفضل رياضي للعام في حفل توزيع جوائز لوريوس الرياضية العالمية 2023، إلى جانب عدد آخر من النجوم أبرزهم الفرنسي كيليان مبابي.

ستكون هذه هي المرة الثالثة التي يفوز فيها نادال بالجائزة إذا نجح في تحقيقها، بعد أن فاز في عامي 2011 و2021، على الرغم من أنه أصر سابقًا على أن ميسي يجب أن يكون هو الشخص الذي يفوز بالجائزة.

نادال ساند فوز ميسي بالجائزة في منشور عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي جاء فيه: "شرف كبير أن أترشح مرة أخرى لجائزة لوريوس الرياضية لهذا العام، لكن هذا العام لتذهب إلى ميسي، هو يستحقها".

ومع ذلك، رد ميسي الفائز بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين على نادال عبر "إنستجرام" وأصر على أنه يستحق الفوز أيضًا.

وجاء في رسالة ميسي إلى نادال: "أن يقول رياضي عظيم مثلك هذا الكلام عني يجعلني عاجزًا عن الكلام، شكرًا جزيلًا لك رافاييل نادال، أنت أيضًا تستحق كل شيء بالنظر إلى الطريقة التي تنافس بها في كل مرة تخرج فيها إلى الملعب".

واختتم ميسي: "أنت فائز، ربما لدينا الكثير من المنافسة هناك، هاه؟ أنت تستحق أيضًا جائزة لوريوس هذا العام حقًا".