ما هي جائزة لوريوس العالمية؟ ومن اللاعبون المرشحون لها في 2023؟

تعرف على المرشحين لجائزة لوريوس الرياضية العالمية لعام 2023 وما هو موقف ليونيل ميسي وكيليان مبابي وريال مدريد وحكيم زياش ومنتخب المغرب؟.

استيقظ العالم على خبر إعلان اللاعبين المرشحين لجائزة لوريوس الرياضية العالمية، ووجود أسماء مرشحة بالتأكيد من عالم الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص لحيازة الجائزة.

حين تطرح تلك الجائزة في كل عام، تبدأ التساؤلات نفسها عن ماهية تلك الجائزة ومن المرشحون لها ولماذا سميت بهذا الاسم؟.

ولذلك في هذه السطور نستعرض لكم ما هي جائزة لوريوس الرياضية العالمية؟ ومن هم أبرز اللاعبين المرشحين لها في العام 2023.

جائزة لوريوس 2023 .. ميسي أمام مبابي والأرجنتين تنافس ريال مدريد وظهور مشرف للمغرب!

ما هي جائزة لوريوس الرياضية العالمية؟

جائزة لوريوس الرياضية هي جائزة تمنح لرياضي العام بشكل سنوي، ويتم فيها اختيار أبرز الرياضيين من كل الرياضات ممن حققوا إنجازات فريدة على الصعيد الفردي والجماعي بالنسبة للرياضات الجماعية وأيضًا ممن كان لهم تأثير أكبر في محيطهم.

تمنح الجائزة بواسطة أكاديمية لوريوس الرياضية وهذا هو سر التسمية، وقد أنشئت جائزة لوريوس الرياضية العالمية في عام 1999 على يد كل من دايملر وريتشمونت، ثم عقد مهرجانها الأول في عام 2000.

يعد لاعب التنس الأسطوري روجر فيدرير صاحب الرقم القياسي في الحصول على الجائزة برصيد 5 مرات، بينما في عالم كرة القدم توجد مفاجأة مرشحة للتكرار هذا العام أيضًا.

تتمثل تلك المفاجأة في أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الوحيد من بين لاعبي كرة القدم الذي حصل على هذه الجائزة "رياضي العام" من قبل وكان ذلك في عام 2020.

وفي الوقت الراهن يعد ليونيل ميسي من بين أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل رياضي في العام نظرًا لأنه قاد بلاده لتحقيق إنجاز متفرد وهو الفوز بكأس العالم 2022 الذي طال انتظاره في الأرجنتين إذ لم تحقق اللقب الأهم منذ عام 1986.

يأخذنا هذا إلى نقطتين بارزتين، الأولى هي الفئات الأخرى بخلاف رياضي العام التي يتنافس عليها المرشحون لجوائز لوريوس.

فئات جائزة لوريوس العالمية كل عام هي الآتي:-

رياضي العام.

رياضية العام.

فريق العام.

شخصية العام الجديدة.

شخصية العام العائدة من جديد.

الإنجاز المتميز.

أفضل رياضي من ذوي الإعاقة.

أفضل عمل تطوعي خيري.

بينما ينافس حكيم زياش نجم منتخب المغرب وتشيلسي على جائزة أفضل عمل تطوعي وخيري، حيث يستخدم منصته من أجل الخير والتبرع بالمال لمساعدة الآخرين.

كيف يتم اختيار الفائزين بجوائز لوريوس الرياضية العالمية؟

يتم اختيار الفائزين بجوائز لوريوس الرياضية العالمية من قبل لجنة تتكون من 71 عضوًا من أعضاء الأكاديمية الذين يشتملون على خبراء وأكاديميين ورياضيين لهم باع طويل في رياضاتهم، إلى جانب خبراء مختلفين في فئات رياضية مختلفة وصحفيين من كل أنحاء العالم.

من هم المرشحون لجائزة لوريوس في 2023؟

من عالم كرة القدم لا يوجد سوى ليونيل ميسي وكيليان مبابي اللذين خاضا نهائي كأس العالم 2022 وكانا الأبرز في منتخبيهما به.

يتنافسان مع كل من ماكس فيرشتابن بطل فورمولا وان، وموندو دوبلانتس بطل العالم في ألعاب القوى، ونجم التنس رافاييل نادال ونجم كرة السلة ستيفن كيري، على جائزة رياضي العام.

اللاعب الرياضة الجنسية ليونيل ميسي كرة القدم أرجنتيني كيليان مبابي كرة القدم فرنسي ماكس فيرشتابن فورمولا 1 هولندي موندو دوبلانتس ألعاب القوى - قفز زانة سويدي رافاييل نادال التنس إسباني ستيفن كيري كرة السلة أمريكي

وبالنسبة لرياضية العام، فإن قائمة المرشحين تأتي كما يلي:-

اللاعبة الرياضة الجنسية كاتي ليديكي السباحة أمريكية سيدني ماكلاوفلين ليفرون ألعاب القوى - عدو أمريكية شيلي آن فرايزر برايس ألعاب القوى - عدو جامايكية أليكسيا بوتياس كرة القدم إسبانية

المرشحون لجائزة لوريوس لفريق العام 2023

بينما على مستوى فريق العام يتصدر المنتخب الأرجنتيني الحائز على لقب كأس العالم القائمة بإنجازه الفريد، وأتت اختيارات جائزة لوريوس للمرشحين لجائزة فريق العام كالتالي:-

الفريق الرياضة المنتخب الأرجنتيني كرة القدم ريال مدريد كرة القدم منتخب إنجلترا للسيدات كرة القدم منتخب فرنسا الرجبي جولدن ستايت ووريورز كرة السلة ريد بول فورمولا 1

وعلى مستوى جائزة "الإنجاز المتميز" يأتي حضور بارز من المنتخب المغربي الذي وصل لأول مرة في تاريخه وتاريخ المنتخبات العربية والإفريقية إلى نصف نهائي كاس العالم 2022 في قطر.

وأتت اختيارات مرشحي جائزة لوريوس لإنجاز العام المتميز، على النحو التالي:-

المرشح الإنجاز منتخب المغرب الوصول لنصف نهائي مونديال 2022 كارلوس ألكاراز بطل بطولة أمريكة المفتوحة للتنس إيلينا ريباكينا بطلة بطولة ويمبلدون 2022 للتنس ناثان تشين بطولة أولمبياد 2022 في التزلج على الجليد سكوتي شيفلر الفوز ببطولة الماسترز للجولف 2022 توبي أموسان اللقب العالمي لسباق 100 م حواجز (رقم قياسي)

أما بالنسبة لجائزة الرياضي العائد من جديد هذا العام، فقد وقع الاختيار على الأسماء التالية:-

اللاعبـ\ـة الرياضة الجنسية أنيميك فان فلويتين ركوب الدراجات هولندية كلاي تومبسون كرة السلة الأمريكي جاكوب إنجبرجتسين ألعاب القوى - عدو نرويجي فرانشيسكو بانيا الدراجات النارية إيطالي

بالنسبة لأفضل رياضي من ذوي الإعاقة، فقد تم اختيار المرشحين التالين:-

اللاعبـ\ـة الرياضة الجنسية دييدي دي جروت التنس هولندية كاثرين ديبرانر ألعاب القوى سويسرية أوكسانا ماسترز التجديف أمريكية كاميرون ليزلي السباحة نيوزيلندي

القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز لوريوس 2023