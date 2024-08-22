"هي رسالة للنصر أيضًا" .. مسؤول كبير في ميلان يرد على انتقال رافائيل لياو إلى برشلونة

لياو أحد أكثر الأسماء المطلوبة عالميًا..

حسم جورجو فورلاني، الرئيس التنفيذي لميلان الإيطالي، مستقبل النجم البرتغالي رافائيل لياو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، في ظل ارتباط اسمه بعديد الأندية، وخاصة العملاق الإسباني برشلونة.

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وفي اليومين الماضيين.. انتشرت أنباء قوية عن رغبة جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، في التعاقد مع لياو خلال الصيف الحالي؛ حيث اعتبر الصفقة بمثابة التحدي الشخصي له، لإنقاذ نفسه من الهجوم الإعلامي والجماهيري، الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فورلاني نفى في تصريحات لبرنامج "إل شرينجيتو" الإسباني، مساء اليوم الخميس، إمكانية رحيل النجم البرتغالي عن الفريق الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

Shahid

وقال الرئيس التنفيذي لنادي ميلان، ردًا على اهتمام برشلونة بالتعاقد مع رافائيل لياو: "فرصة رحيله معدومة.. إنه مستمر معنا بنسبة 100%".

وعلى الرغم من عدم ذكر اسم نادي النصر؛ إلا أن تصريحات جورجو فورلاني، يُمكن اعتبارها أيضًا رسالة إلى العملاق السعودي، الذي يريد التعاقد مع لياو.

جدير بالذكر أن خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، أعلن في الساعات القليلة الماضية، اقتراب نادي النصر من التعاقد مع رافائيل لياو، مقابل أكثر من 70 مليون يورو.