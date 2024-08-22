ليس الهلال .. عملاق سعودي آخر يقترب من ضم رافائيل لياو لاعب ميلان!

هل سنرى لياو في دوري روشن؟

ليس سرًا أن الهلال حاول بجدية مع بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ضم النجم البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان الإيطالي، ولكن يبدو أن هناك عملاق سعودي آخر قد يحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة في مفاجأة مدوية!

وكشف فيلكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" عن أن نادي النصر يقترب من ضم رافائيل لياو، مُشيرًا إلى أن الأندية السعودية ستقوم بالإعلان عن صفقات مدوية خلال الأيام القادمة.

وقال دياز خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "أظن أن رافائيل لياو سيكون أكبر صفقة سيتم الإعلان عنها، النصر يتفاوض معه مقابل 70 مليون يورو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "الهلال والنصر دخلا في مفاوضات بالفعل مع لياو واتصلوا بوكيله، وميلان طلب 120 مليون يورو، وهناك برشلونة أيضًا كان يُريده ولكن أظن أن اللاعب يُريد التواجد في أوروبا".

وأنهى دياز تصريحاته قائلًا: "كل شيء ممكن والمستحيل ليس سعوديًا، وقد يتم إبرام الصفقة في اللحظات الأخيرة".