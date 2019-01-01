راشفورد: لا نفكر في الخصوم ونريد أحد مراكز المقدمة

ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد يؤكد أن هدف فريقه تحقيق أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي.

أعرب ماركوس راشفورد نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن ثقته في قدرة فريقه بتقديم مستويات طيبة خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وأكد خلالها أن الفريق يستطيع أن يحقق أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي.

وقال راشفورد: "الأمور لن تكون سهلة لكنها لن تكون مستحيلة ليست حتى قريبة من المستحيل، نريد أن نحسن من كل شيء خلال الفترة المقبلة".

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وأضاف: "نحن لا نريد التركيز على الخصوم، نسعى لتقديم أفضل ما لدينا في كرة القدم وأن نركز على أنفسنا ونتطور من طريقتنا خلال الفترة القادمة".

وأكمل: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لمانشستر يونايتد أن يلعب أفضل كرة قدم جيدة، وأن نحافظ على الاستمرارية في الأداء الجيد".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تعرض للهزيمة أمام نظيره بورنموث في مباراة هذا الأسبوع من الدوري الإنجليزي بهدف نظيف.