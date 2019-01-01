راشفورد: سولشاير أفضل من مورينيو

راشفورد يتحدث عن المقارنة بين سولشاير ومورينيو

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قال نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد إن المدرب الحالي للفريق أولي جونار سولشاير يمتلك عدد من المواصفات التي لا يمتلكها مدرب الفريق السابق جوزيه مورينيو.

وكان مورينيو قد قضى موسمين ونصف في مانشستر يونايتد، قبل أن تقيله الإدارة وتعين النرويجي أولي جونار سولشاير خلفًا له كمدير فني.

وحول المقارنة بينهما، قال راشفورد إنه يعتقد بأن سولشاير يمتلك بعض المميزات التي لا يملكها البرتغالي جوزيه مورينيو خاصة فيما يتعلق بقدرته على فهم اللاعبين والتواصل معهم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 13, 2019

وأضاف: "في هذا الجانب أعتقد أن سولشاير أفضل قليلًا، هو يتواصل معنا بشكل دائم ويستطيع فهمنا دائمًا، مورينيو لم يكن لاعبًا وهذا جعله غير قادر على فهم اللاعبين أحيانًا"

وتابع: "مورينيو مدرب كبير ويمتلك طريقة خاصة في التعامل مع اللاعبين، ولكن الطريقة التي يعتمد عليها من لعبوا كرة القدم سابقًا وخاصة مع هذا النادي تكون مختلفة عن البقية"

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يذكر أن ماركوس راشفورد لم يصرح من قبل بمعاداته لجوزيه مورينيو على غرار لاعبين آخرين، ولكنه أشاد كثيرًا بالنرويجي سولشاير.