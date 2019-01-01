النبات الممنوع في ستامفورد بريدج.. وهو ليس الماريجوانا!

ما ذنب العجوز براون؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

لا، لا تسيء الظن، بالتأكيد النباتات المخدرة محظورة التواجد بدورها في الملعب، ولكنها لم تكن النبات المقصود، بل الكرفس! لماذا الكرفس؟ سؤال جيد للغاية، فهو يبدو أليفاً للغاية مقارنة بكونه "محظور"، ولكن للوقوف على القصة هنا نحن بحاجة لرحلة قصيرة.. إلى الثمانينات.

بحسب صحيفة "مترو"، تعود القصة إلى ميكي جرينواي، أحد أشهر مشجعي تشيلسي في تلك الحقبة، بدايةً من أغنية تدعى "اسأل العجوز براون"، مقطع منها كان يقول التالي:

"اسأل العجوز براون وكل العائلة الحضور لأجل الشاي، وإذا لم يأتِ سندغدغ مؤخرته بقطعة من الكرفس".

حسناً أنا لا أعرف لماذا يريدون فعل هذا بالعجوز المسكين لمجرد أنه لا يريد القدوم لأجل كوب الشاي اللعين هذا، ولا أعرف لماذا الكرفس تحديداً، ولكن المعتقد السائد أن جرينواي اعتاد ترديد تلك الأغنية خلال المباريات.

من هنا تحولت إلى هتاف مكرر لدى جماهير تشيلسي يبدأ بترديد كلمة "كرفس" مرتين، ثم اتخذ تحريفاً ذو معاني جنسية مع الوقت، ولكن يمكن اعتبارهم –على أقصى التقديرات تفاؤلاً- أنهم يطالبون الألقاب بالقدوم إليهم، وإلا ستواجه جميع الكؤوس المتاحة غضب الكرفس من القاع.

بالطبع مع القول، يأتي الفعل.. بات وجود الكرفس "شخصياً" أحد العلامات المميزة لستامفورد بريدج مع الوقت، وبات إلقاؤه في الملعب حدثاً معتاداً، الأمر الذي تطور بدوره لينتقل من مرحلة الإلقاء التقليدي الاحتفالي إلى القذف باتجاه الخصوم.

تفيد الصحيفة ذاتها أن أربعة مشجعين تم إلقاء القبض عليهم في 2002 بسبب إلقاء هذا الكرفس، ولكن القشة الأخيرة أتت في 2007، وتحديداً عقب إحدى مباريات الديربي ضد آرسنال.

في كأس الرابطة، ألقى جمهور تشيلسي على سيسك فابريجاس لاعب أرسنال نبات الكرفس. pic.twitter.com/qVoNP0btZ4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 4, 2018

سيسك فابريجاس، لاعب آرسنال في ذلك الوقت ولاعب تشيلسي بعدها بـ7 أعوام، تعرض للضرب بالكرفس أثناء محاولته للعب ركلة ركنية، وزادت الحالات المشابهة إلى درجة استدعت إيقاف المباراة، تلك اللحظة كانت بمثابة إعلان إدارة البلوز الحرب رسمياً على هذا النبات.

إدارة رومان أبراموفيتش كانت جادة للغاية مع تلك المسألة، إلى درجة إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن حالات "حيازة الكرفس" في المدرجات! مع التأكيد على سرية هوية أصحاب البلاغات.

حسناً، يمكنك أن تأخذ الرجل من وطنه ولكن لا يمكنك أخذ الوطن منه، تماماً يمكنك أن تأخذ الرجل من الكرفس ولكن لا يمكنك أخذ الكرفس منه، حسناً يمكن مصادرة الكرفس ولكن لا يمكن انتزاعه كلياً من الرجل، هل تفهمني؟ دعنا من هذا فقد كانت استعارة خاطئة على كل حال، ولكني أثق أن الشعور فد وصل إليك..

تم منع الكرفس من دخول ستامفورد بريدج، ولكن لا مشكلة، فالهتاف لا يزال قائماً، وإن كان على الجسد المادي لهذا النبات فجماهير تشيلسي لا زالت تحرص على اصطحابه معها في المباريات خارج الديار، وفي الاحتفالات بالألقاب، وفي كل مناسبة ممكنة، شئنا أم أبينا، فإن ذكرى "العجوز براون" ستظل حية مع البلوز، وإن كنت لست واثقاً من كونها الطريقة التي يفضلها لتخليد اسمه.