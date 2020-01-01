راشفورد: أحلم بإعادة البطولات لمانشستر يونايتد

راشفورد يكشف عن هدفه القادم بقميص مانشستر يونايتد

قال نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد إنه حريص على العودة إلى منصات التتويج مع الشياطين الحمر بعد سنوات من الغياب عنها.

وكانت آخر بطولة توج بها مانشستر يونايتد تلك التي تحققت في موسم 2017، حين توج بالدوري الأوروبي وكأس كاراباو والدرع الخيرية.

وحول ذلك، وبعد سنوات فشل فيها مانشستر يونايتد من السير إلى الأمام، يطمح ماركوس راشفورد إلى العودة لمنصات التتويج والألقاب من جديد.

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وقال المهاجم الإنجليزي: "أعمل بجد من أجل التتويج بالبطولات، وأبرز أحلامي بالطبع هي الفوز بكأس العالم مع منتخب إنجلترا، والفوز مع مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا"

وأضاف: "نحن بحاجة إلى البدء في إظهار علامات على أننا يمكن أن نحقق تقدمًا، وذلك لن يحدث إلا في حال كنا مجموعة متحدة، وهذا ما نحن عليه بالفعل"

وتابع: "لقد تغيرت كرة القدم كثيرًا خلال السنوات الماضية ولم تصبح كما كانت قبل ذلك، ولكننا نعلم أننا مانشستر يونايتد ويمكننا دائمًا الفوز"

وأردف: "عندما تحلم باللعب في مانشستر يونايتد، فأنت لا تحلم فقط بالظهور لأول مرة، بل تحلم بأن تكون مثل بيكهام وسكولز وجيجز. إنه جزء من حلمي كطفل"

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يذكر أن ماركوس راشفورد كان أبرز لاعبي مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته لنحو 3 أشهر عن الفريق.