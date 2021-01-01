ما هو راتب عمر السومة وتفاصيل عقده الجديد مع الأهلي؟

بعد تجديد العقد مع النادي الأهلي السعودي، يقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تفاصيل عقد السومة الجديد مع الأهلي، وما هو راتب عمر السومة؟

لا شك أن عمر السومة هو أحد أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ الأهلي بل وجميع الأندية السعودية، فهو الهداف التاريخي للدوري السعودي متخطيًا بذلك أساطير الكرة السعودية عبر التاريخ.

لم يحصل أي لاعب أجنبي على المكانة التي حصل عليها السومة بين عشاق النادي الأهلي ولم لا، فهو النجم الأول للفريق منذ انضمامه في قادمًا من القادسية في 2014.

عاش محب الأهلي في الأيام الأخيرة فترة صعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فمع اقتراب انتهاء عقد عمر السومة مع الفريق، بدأت الأخبار تتسرب من قلعة الكؤوس بأن العقيد قد لا يوقع على عقدٍ جديد، وهو ما كان يمثل كابوس بالنسبة لعاشق الراقي.

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وما زاد الطين بلة، هي الأخبار التي انتشرت أيضًا بالتزامن مع ذلك، والتي أشارت إلى أن الهلال توصل لاتفاق مع السومة، وأن اللاعب سيرتدي القميص الأزرق بدايةً من الموسم القادم.

لكن، نجحت إدارة النادي الأهلي أخيرًا في التوصل لاتفاق مع العقيد، وأعلنت عن التجديد معه بعقدٍ طويل الأمد، فما هي تفاصيل عقد عمر السومة الجديد مع الأهلي وكم يبلغ راتبه؟ هذا ما سنتعرف عليه في الأسطر التالية.

كما انفرد "جول" .. الأهلي يعلن تمديد عقد عمر السومة حتى عام 2024

ما هي تفاصيل عقد عمر السومة مع الأهلي؟

بعد أيام بل أسابيع من التوتر الشديد الذي عاش فيه عشاق الراقي، أعلن النادي الأهلي اليوم عن توقيع عمر السومة على عقدٍ جديد مع الفريق عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر.

بحسب الاتفاق بين الطرفين، فإن عقد السومة الجديد مع الأهلي سيمتد حتى 2024، وهو ما يعني أن العقيد قرر بشكلٍ مبدأي أن ينهي مسيرته في قلعة الكؤوس.

يبلغ عمر السومة من العمر 32 عامًا، ومع انتهاء عقده الجديد مع الراقي في 2024 سيبلغ من العمر 35 عامًا، وحينها قد يقرر الاعتزال مع الفريق الذي صنع اسمه في الدوري السعودي، بل وفي جميع أرجاء الوطن العربي.

كم راتب عمر السومة؟

لم يعلن الأهلي بالفعل عن راتب عمر السومة، وذلك في أعقاب التوقيع على العقد الجديد.

لكن، بحسب مصادر جول في المملكة العربية السعودية، فإن راتب السومة يبلغ 10 ملايين ريال سنويًا، بالإضافة إلى 3.5 مليون في حالة تحقيق بطولة أو الفوز بلقب هداف الدوري السعودي.

ويعني ذلك إلى أن عمر السومة سيتقاضى 30 مليون ريال كإجمالي عن السنوات الثلاث، وسيحصل أيضًا على 10.5 مليون كمتغيرات.