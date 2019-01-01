راتب سانشيز مع مانشستر يونايتد أغلى من فريق شيفيلد ثلاث مرات

بالرغم من تلك الفوارق إلا أن شيفيلد يتفوق حتى الآن في النتائج

أشارت الصحافة الإنجليزية، إلى تبيان المستوى المادي بين مانشستر يونايتد وشيفيلد، قبل مباراة الفريقين مساء اليوم

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة، شيفيلد يونايتد مساء اليوم في الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وفقاً للصحافة الإنجليزية فإن تكلفة تشكيل شيفيلد يونايتد هي 17.7 مليون جنيه إسترليني، والتي تساوي 5.8% من أرباح الشياطين الحمر.

خماسي مانشستر يونايتد المصاب، بلغت قيمته السوقية 218 مليون إسترليني.

ومن مفارقات المباراة أيضاً، أن أغلي لاعب في تشكيل الشياطين الحمر هاري ماجواير وأغلى مدافع في العالم بقيمة 80 مليون، خريج من أكاديمية شيفيلد.

كما أن راتب أليكسس سانشيز لاعب الشياطين الحمر المعار إلى إنتر والذي يقدر بـ 21 مليون إسترليني سنوياً، أعلي أربعة أضعاف من راتب فريق شيفيلد بالكامل والذي يقدر بقيمة 4.5 مليون سنوياً.

ورغم تلك الفوارق المالية، إلا أن شيفيلد يتفوق على مانشستر في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق نقطة وحيدة.

شيفيلد يحتل المركز الثامن من جدول الدوري برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن ولفرهامبتون صاحب المركز الخامس، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 16 نقطة.