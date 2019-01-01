سولشاير يشرح سبب الدفع بجونز وويليامز أمام شيفيلد

مشاركة غير متوقعة للثنائي في مباراة الليلة

برر أولي جونار سولشيار، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، سبب اعتماده اليوم على فيل جونز وبراندون ويليامز لمواجهة شيفيلد يونايتد.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة، شيفيلد يونايتد مساء اليوم في الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستشهد المباراة مشاركة المدافع الإنجليزي فيل جونز، بجوار الثنائي هاري ماجواير وليندلوف.

وقال سولشاير في تصريحات قبل المباراة: "فيل جونز كان يتدرب بشكل جيد في الفترة السابقة، لديه خبرة كبيرة ستساعدنا، لقد حان الوقت كي يحصل على فرصة".

وواصل: "ماركوس روخو مصاب، كما أن أكسيل توانزيبي لم يصل إلى الجاهزية المطلوبة بعد، لذا كان الدفع بجونز أمراً سهلاً".

وحول اللاعب الشاب ويليامز قال المدرب النرويجي: "براندون لعب بشكل رائع في المباريات التي شارك فيها، لذا لم أجد سبباً لإبعاده، كما أن مباراة اليوم فرصة جيدة له لإظهار عقليته ومدى نضجه".

ويشارك اللاعب صاحب الـ 19 عاماً، في مركز الظهير الأيسر اليوم، بدلاً من لوك شاو المصاب.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز العاشر من جدول الدوري، بفارق نقطة عن شيفيلد صاحب المركز الثامن.