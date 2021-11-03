راتب تشافي، ثروته وبطولاته المختلفة مع برشلونة والسد

يعد تشافي هيرنانديز أسطورة حقيقية لنادي برشلونة الإسباني ومنتخب "لا روخا"، والآن هو المدير الفني لنادي السد القطري.

تشافي يقترب بشدة في الوقت الحالي من العودة كمدير فني إلى برشلونة، بعد أن رحل عنه لاعبًا صوب نادي السد في صيف 2015، ليقضي في صفوف "الزعيم" أربعة مواسم قبل الاعتزال، ثم بدأ مسيرته التدريبية مع الفريق.

تشافي حقق العديد من الألقاب، سواء كلاعب مع برشلونة أو السد، أو كمدرب حاليًا مع زعيم الأندية القطرية.

مسيرة تشافي كلاعب مع برشلونة كانت مرصعة بالألقاب، بعد أن شكل شراكة مثالية مع ليونيل ميسي وأندريس إنييستا، تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

تشافي انضم إلى أكاديمية "لا ماسيا" بعمر 11 عامًا، وقضى معظم مسيرته في برشلونة، قبل الرحيل إلى السد الذي لعب فيه الفترة الأخيرة منها.

وفي التقرير التالي، يصحبكم "جول" في رحلة سريعة للتعرف على ثروة تشافي، وراتبه في السد، والألقاب التي حققها مع برشلونة ومنتخب إسبانيا والسد.

ما هو إجمالي ثروة تشافي؟

رغم مسيرته الطويلة، وتألقه في الملاعب، إلا أن ثروة قائد برشلونة السابق لا تتناسب مع ما قدمه على أرض الملعب.

حسب موقع "celebritynetworth" المتخصص في التعرف على ثروات المشاهير من نجوم الفن والرياضة، فإن ثروة تشافي الإجمالية تصل إلى 34.4 مليون يورو.

ما هو راتب تشافي مع السد؟

تشافي، وأثناء فترة لعبه مع السد، كان يحصل على عشرة ملايين يورو في الموسم الواحد، وذلك حسبما أكدت صحيفة "as" الإسبانية.

ولم تكشف أي تقارير عن راتب تشافي كمدرب مع السد، لكن بالتأكيد فإنه يحصل على راتب أعلى مما كان لاعبًا.

صحيفة "as" أيضًا أكدت في أبريل 2020 أن السد توصل إلى اتفاق مع تشافي لتخفيض راتبه بنسبة تصل إلى 40% بسبب جائحة كورونا.

ما هو راتب تشافي المتوقع مع برشلونة؟

مع تصريحات تشافي الأخيرة، التي أكد فيها أن كافة الأمور محسومة مع برشلونة، أصبح الأمر مجرد مسألة ساعات قبل عودته إلى "كامب نو" لكن كمدرب.

الأزمة الاقتصادية التي يعيشها برشلونة ستجعل من المستحيل أن يمنحه النادي الكتالوني ما يتقاضاه مع السد.

وتشير تقارير إلى أن تشافي قبل بتخفيض كبير في راتبه من أجل العودة إلى برشلونة، ومن المتوقع أن يتقاضى ما بين ثلاثة إلى خمسة ملايين يورو.

ما هي ألقاب تشافي مع برشلونة؟

حقق تشافي إجمالي 25 بطولة متنوعة مع برشلونة، حيث حصد كافة البطولات الممكنة، من بينها السداسية التاريخية في موسم 2008-2009.

وحصد تشافي بطولة الدوري الإسباني ثماني مرات مع برشلونة.

أما لقب كأس ملك إسبانيا فحققه في ثلاث مناسبات، بالإضافة إلى ستة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

أما على المستوى الأوروبي، فقد حصد بطولة دوري أبطال أوروبا أربع مرات، وبطولة السوبر الأوروبي في مناسبتين.

وعالميًا فقد نجح تشافي في التتويج مع برشلونة بلقبين في بطولة كأس العالم للأندية.

ما هي ألقاب تشافي مع منتخب إسبانيا؟

تشافي كان واحدًا من مهندسي سطوة منتخب إسبانيا على الكرة العالمية خلال الفترة بين 2008 و2012.

وحقق تشافي ثلاثة ألقاب مع منتخب إسبانيا خلال تلك الفترة، بدأت ببطولة أمم أوروبا 2008، ثم كأس العالم 2010، وأخيرًا يورو 2021.

ما هي ألقاب تشافي كلاعب مع السد؟

ومنذ انتقل إلى السد في عام 2015، حقق تشافي أربع بطولات مع "الزعيم" جميعها على المستوى المحلي.

وحقق تشافي لقب الدوري القطري في موسم 2018-2019، بالإضافة إلى كأس قطر 2017، وكأس السوبر، وكأس أمير قطر في نفس العام.

البطولة برشلونة الدوري الإسباني 8 كأس الملك 3 السوبر الإسباني 3 دوري أبطال أوروبا 4 كأس السوبر الأوروبي 2 كأس العالم للأندية 2 البطولة السد الدوري القطري 1 كأس قطر 1 كأس السوبر القطري 1 كأس أمير قطر 1 المجموع 29

ما هي ألقاب تشافي كمدرب مع السد؟

تشافي قاد السد كمدرب للسيطرة بشكل واضح على الكرة القطرية، ونجح في التتويج بسبعة ألقاب منذ تولي تدريب "الزعيم".

وحقق تشافي مع السد لقبين في كأس أمير قطر في 2019-20 و20-21، لقب الدوري القطري في موسم 20-21، ولقبين في كأس قطر في موسمي 19-20 و20-21، ولقب في كأس السوبر في موسم 18-19، ولقب في كأس أوريدو في موسم 19-20.