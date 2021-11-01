تعرف على عبد الصمد الزلزولي ثاني لاعب مغربي في برشلونة

باتت الدوريات الأوربية تعج بالنجوم العرب الذين يثبتون جدارتهم وقدراتهم كل يوم، ففي إنجلترا هناك نجوم مثل محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش وفي فرنسا هناك أشرف حكيمي، وغيرهم الذين لا يتوفقوا عن إبهار العالم.

وبالحديث عن النجوم العرب في أوروبا، فالمباراة الأولى لبرشلونة بقيادة المدير الفني الجديد، سيرجي بارجوان شهدت ظهور خاص لموهبة جديدة من فريق الشباب وهو المغربي، عبد الصمد الزلزولي.

برشلونة يعيش أيامًا عاصفةً هذا الموسم، ورغم إقالة مدربه رونالد كومان، واصل الفريق نزيف النقاط وسقط في فخ التعادل أمام ديبورتيفو ألافيس، السبت الماضي على ملعب "كامب نو".

النادي لم يقم حتى الآن بالتعاقد مع مدرب جديد، واكتفى بالإعلان عن تعيين سيرجي بارجوان كمدير فني مؤقت، ويبدو أن المغربي هو أحد المستفيدين من تعيين المدرب الكتالوني مدربًا للفريق الأول.

من هو المغربي عبد الصمد الزلزولي وكيف وصل إلى برشلونة؟

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، ولد وترعرع في مدينة بني ملال المغربية، قبل أن يهاجر في سن الرابعة رفقة أسرته إلى إسبانيا، ليكمل تعليمه ويصقل موهبته الكروية هناك.

بدأ الزلزولي ممارسة كرة القدم في سن السابعة في أكاديمية فريق إلتشي الإسباني، لينتقل بعدها إلى ناشئين فريق هيركوليس في عام 2016 ليتدرج في الفئات العمرية ويصل للفريق الأول ويحصل على أول عقد احترافي له مع الفريق عام 2019.

الموهبة الرائعة التي يتمتع بها المغربي لفتت أنظار كشافي برشلونة ليقرر النادي ضمه إلى الفريق الرديف في أغسطس 2021 مقابل ميلوني يورو من فريق هيركوليس الإسباني.

ومنذ ذلك الحين خاص عبد الصمد الزلزولي رفقة برشلونة "ب" 22 مباراة في بطولتي دوري الدرجة الثالثة والتي يلعب فيها رديف برشلونة وكأس الملك.

كيف ظهر الزلزولي في أول مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة؟

شهدت الأيام الماضية تطورات كبيرة داخل النادي الكتالوني انتهت بإقالة الهولندي رونالد كومان من منصبه، وتنفيذًا للوائح الليجا، التي ترفض السماح لفريق خوض أي مباراة دون مدرب، توجهت أعين الإدارة إلى مدرب الفريق الرديف، سيرجي بارجوان كمدرب مؤقت للفريق خلال المباراتين القادمتين.

المدرب المؤقت للبلوجرانا قرر اصطحاب المغربي الشاب في أولى مباراياته مع الفريق الأول ليظهر الزلزولي في تشكيل الفريق وعلى أرض الملعب، وعلى الرقم من قلة الدقائق التي شارك بها اللاعب في المباراة إلا أنه استطاع أن يعلن عن نفسه بتقديم أداء جيد.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بديلًا لـ أوسكار مينجويزا في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، ليعود الأمريكي سيرجينو ديست إلى مركز الظهير الأيمن ويحل محله المغربي في مركز الجناح.

✅ بداية الطريق مع الفريق الأول للاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي 🇲🇦



👏 ألف مبروك! والقادم أجمل وأفضل 💪 pic.twitter.com/TrfPyz165E — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 30, 2021

المغربي يمتلك خصائص مميزة على أرض الملعب، حيث يستطيع أن يلعب بكلا القدمين لذلك يمكنه أن يشغل كلا المركزين الجناح الأيمن أو الأيسر، بالإضافة إلى أنه سريع ولديه قدرة للحفاظ على كرته والتحكم بها.

هل الزلزولي أول لاعب مغربي مع برشلونة؟

يعتبر صاحب الـ 19عامًا ثاني لاعب مغربي يلعب في صفوف الفريق الأول بالنادي الكتالوني، فقد سبق وأن ظهر منير الحدادي، لاعب إشبيلية الحالي بقميص برشلونة من الفترة ما بين (2012-2019) وقد تخللها بعض الإعارات، وعلى الرغم من أن منير نشأ في إسبانيا إلا أنه لعب باسم المنتخب المغربي باعتباره من أصول مغربية.

أما بالنسبة لفريق الشباب، فهناك قيس رويز وزكريا جيلان، الثنائي الذي ينشط مع برشلونة "ب"، بالإضافة إلى إلياس أخوماش لاعب برشلونة "ب" لأقل من 19 سنة، ثم زمليه في ذات الفئة رياض شادي دنانو.

لأي منتخب لعب الزلزولي؟

مثّل الزلزولي منتخب المغرب في أكثر من فئة عمرية ولكن الأبرز كان مع المنتخب المغربي تحت سن 20 في بطولة كأس العرب 2020، وسجل هدفين في 5 مباريات.

وعلى الرغم من ظهور اللاعب مع منتخب الأسود، فليس من الضرورة أنه سيظل معهم عندما يحين الاختيار بينه وبين منتخب إسبانيا، في حال عرض "لاروخا" على اللاعب اللعب لهم.

ما هو مستقبل الزلزولي مع برشلونة؟

على الرغم من عدم ظهور اللاعب في قائمة الفريق المقرر أن تخوض مباراة الغد المرتقبة أمام دينامو كييف إلا أنه من الواضح أن الدولي المغربي يحظى بثقة كبيرة من بارجوان، الذي من المتوقع أن يمنحه المزيد من الدقائق في فترته المؤقته.

وبالتالي، ستكون هذه فرصة مميزة للاعب الشاب لإظهار قداراته وجدارته لإقناع المدير الفني القادم بالاعتماد عليه وتصعيده للفريق الأول.