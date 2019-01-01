رابيو: يوفنتوس هو النادي الأنسب لي الآن

تحدث مع بوفون قبل الانضمام للنادي الإيطالي

يعتقد لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو، أن نادي يوفنتوس الإيطالي هو الخيار الأمثل له في المرحلة القادمة.

رابيو رحل عن صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف، منضماً إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"يوفنتوس فريق عظيم جداً ويمتلك تاريخاً وتراثاً على أعلى مستوى".

وأضاف:"سعيد جداً بالانضمام للنادي، وأراها الخطوة المناسبة في الوقت الحالي لي من أجل تطوير نفسي".

وتابع:"سألعب مع مجموعة من أفضل اللاعبين المميزين، لذلك لا يوجد أي نادي أفضل من يوفنتوس للتحسن والتعلم".

وعن مركزه المفضل:"ألعب بقدمي اليسرى وأحب جداً اللعب الهجومي، وأيضاً أجيد تأدية الأدوار الدفاعية بخط الوسط".

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واستكمل:"لقد تحدثت مع العديد من الأشخاص قبل المجيء ليوفنتوس ومنهم جيانلويجي بوفون الذي شجعني على الانضمام للفريق".

الرقم الذي سيتم تسجيله في تاريخ اللُعبة إلى الأبد⚽️



العظيم يوهان كرويف 14 💫 pic.twitter.com/eSi4CdhpWn — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

يذكر أن رابيو تلقى العديد من العروض قبل الانتقال للنادي الإيطالي، أبرزها برشلونة وأرسنال وتوتنهام.