برشلونة مستعد لدفع 40 مليون يورو ونجميه لأجل نيمار

تعرف على عرض برشلونة لأجل التعاقد مع نيمار

رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أول عرض رسمي من برشلونة للحصول على خدمات نيمار والذي تضمن 40 مليون يورو واثنين من لاعبيه.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة برشلونة استعادة نيمار خلال الصيف الجاري.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ برشلونة مستعد لدفع 40 مليون يورو بجانب فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي للحصول على خدمات نيمار.

وأوضحت الصحيفة أنّ بطل الدوري الفرنسي لا يؤيد فكرة التعاقد مع لاعبين جدد من برشلونة ويطلب 222 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أنّ باريس يهدف إلى تطوير المنظومة الدفاعية ولذلك فإنه غير مهتم بجلب كوتينيو وديمبيلي ولن يجعل مهمة برشلونة في استعادة نيمار سهلة.

وكان البرازيلي قد عاد إلى تدريبات سان جيرمان وجلس مع المدير الرياضي، ليوناردو، للمطالبة بالرحيل.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 27 عامًا تأخر عن الحضور لتدريبات سان جيرمان ولمّح لرغبته في المغادرة.