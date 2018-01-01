رابيو لم يُبعد أنظار البارسا عن دي يونج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أجمعت التقارير الصحفية المتابعة لسوق الانتقالات في أوروبا أن أدريان رابيو أصبح عمليًا لاعبًا لبرشلونة، بعد رفضه تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتحدثت المصادر عن عدم ممانعة البارسا دفع مقابل مالي للحصول على لاعب الوسط الفرنسي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، خاصة بعدما أعلن ناديه توقف مفاوضات تجديد العقد رسميًا وتجميده على مقاعد البدلاء.

صحيفة ماركا الإسبانية أكدت في تقرير مطول أن تعاقد الفريق الكتالوني مع رابيو لن يُبعد أنظارهم عن فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس أمستردام، والذي يُعد أحد الأهداف المهمة للبارسا التي عمل على ضمها منذ الصيف الماضي لكنه لم ينجح.

وتؤكد الصحف رغبة دي يونج في اللعب بجوار ليونيل ميسي بل وتحدثت في الأيام الأخيرة عن وجود اتفاق بالفعل بينه وبين البارسا لكن ما يُعرقل إتمام الصفقة حتى الآن هو المطالب المالية المرتفعة من جانب النادي الهولندي، خاصة مع رغبة عدد كبير من الأندية في ضم اللاعب أبرزها مانشستر سيتي ويوفنتوس.

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وأوضحت ماركا أن باريس سان جيرمان وبعد فقدان رابيو انضم للصراع الدائر لضم دي يونج وأنه على استعداد لدفع 80 مليون يورو لضمه مما قد يضر بمصالح البارسا الذي لا يرغب في دفع أكثر من 50 مليون كما تحدثت تقارير صحفية سابقة.

ماركا قالت في تقريرها أن إدارة البلوجرانا تسعى لإحداث ثورة في خط الوسط بضم الثنائي رابيو ودي يونج معًا، خاصة أن الثلاثي سيرخيو بوسكيتش وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال تخطوا الـ30 من عمرهم، كما أن مشاكل التأقلم فنيًا مع أسلوب لعب الفريق مازال تطارد كوتينيو القادم من ليفربول خلال يناير الماضي، ولا يمكن الاعتماد على آرثور ميلو لعدم امتلاكه الخبرة المناسبة.