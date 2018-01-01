توماس: أتليتكو مدريد هو النادي الذي أريد البقاء فيه

اللاعب الغاني يُوضح تصريحاته السابقة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى توماس بارتي لاعب وسط أتليتكو مدريد شعوره بعدم السعادة مع ناديه الإسباني، مؤكدًا أن تصريحاته الأخيرة أسيء فهمها.

وكان لاعب الوسط الغاني قد قال بعد مباراة اسبانيول الأخيرة "أشعر أحيانًا بعدم السعادة في أتليتكو مدريد. عليك أن تلعب في المباريات المهمة لتشعر بالسعادة والثقة والقوة".

وفتحت تلك التصريحات باب الانتقادات من جانب العديد من جماهير الفريق الإسباني تجاه اللاعب صاحب الـ25 عامًا، مما جعله يخرج ويُوضح حقيقة ما قاله عبر حسابه الشخصي على إنستاجرام.

إذ قال "أطلقت بعض التصريحات يوم السبت بعد المباراة وقد أسيء فهمها وأحب أن أوضحها جيدًا. أتليتي هو النادي الذي أريد البقاء به وأحب أن أواصل معه تطوري كلاعب كرة قدم، بسبب النادي وأيضًا بسبب الجماهير".

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"وصحيح أنني أشعر أنني مازلت قادرًا على أن أكون لاعبًا أهم ولهذا أعمل بجد يوميًا. لا أريد أن أقبل بأقل من هذا، وهذا جيد لي لأصبح لاعبًا أفضل".

جدير بالذكر أن توماس هو أحد خريجي قطاع الشباب في أتليتكو مدريد، وقد بدأ مسيرته مع الفريق الأول عام 2015، وشارك هذا الموسم في 21 مباراة مع المدرب دييجو سيميوني.