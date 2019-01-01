رابينو: رونالدو وميسي لا ينددان بالتمييز الجنسي في كرة القدم

ميجان رابينو تواصل الهجوم على ميسي ورونالدو من أجل كرة القدم النسائية

واصلت ميجان رابينو قائد المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية والحاصلة على الكرة الذهبية كأفضل لاعبة في العالم مؤخرًا الهجوم على كرستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وكانت رابينو قد نددت من قبل بوجود تمييز جنسي في كرة القدم، حيث أنها ترى أن كرة القدم النسائية لا تحصل على حقها مقارنة بمنافسات الرجال.

وحول ذلك، قالت ميجان رابينو إن رونالدو وميسي لا يشاركان في أي شيء يندد بظاهرة التمييز الجنسي في كرة القدم والتفرقة بين الجنسين في اللعبة.

وأضافت: "أعتقد أن رونالدو وميسي والكثير من لاعبي كرة القدم أصحاب الشعبية الكبرى حول العالم يجب أن يكونوا أكثر إيجابية في التعامل مع قضايا العنصرية في الملاعب"

وتابعت: "هل لديهم أي خوف من فقدان شيء؟ هم يعتقدون أن ما يحدث ليس عدلًا ولكن لا يتحركون، من يستطيع خدش أسماء كميسي ورونالدو في حال أصدر أحدهما بيان ضد العنصرية والتمييز الجنسي؟ لا أحد يستطيع"

وأردفت: "هذه الكرة الذهبية التي حصلت عليها ستساعدني كلاعبة كرة قدم، وأيضًا ستزيد من نشاطي في دعم قضايا التنديد بالعنصرية والتمييز"

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يذكر أن ميجان رابينو قد أبدت وجهة نظرها في أكثر من مرة تجاه القضايا المجتمعية، كما اصطدمت برئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب خلال فترة كأس العالم للسيدات الأخيرة والتي توج بها المنتخب الأمريكي.