الصحفي: ميسي تّحول لطفل بعد إبلاغه بفوزه بالكرة الذهبية

رئيس تحرير "فرانس فوتبول" يكشف كواليس إبلاغ ميسي بخبر فوزه بالبالون دور

كشف الصحف الفرنسي باسكال فيري عن ردة فعل أيقونة برشلونة ليونيل ميسي بعد تلقيه خبر فوزه بالكرة الذهبية لهذا العام.

وأضحى البرغوث أكثر البشر تتويجًا بأعرق الجوائز الفردية العالمية، بإضافة السادسة على حساب فيرجيل فان دايك وغريم رحلة الكفاح كريستيانو رونالدو.

وقال رئيس تحرير الصحيفة الراعية للجائزة في رده على سؤال كواليس اجتماعه بليو لإبلاغه بفوزه "بالبالون دور" هذا العام "الأمر تم من خلال مكالمة هاتفية، وأثناء المحادثة العادية جدًا، أخبرته أنني أردت التحدث معه عن الكرة الذهبية".

وأضاف "قال لي إنه يسمع شائعات، فقلت إنها ليست شائعات. رسميًا أنت الفائز بالكرة الذهبية، لم يصدق نفسه وظل يردد حقًا؟ حقًا؟ حقًا؟، وبدوري كنت أقول له نعم نعم نعم".

وتابع "بدا وكأنه كان متشوقًا للجائزة، مثل الطفل الذي اعتاد على الهدايا في وقت معين، وفجأة افتقدها ثم استردها بعد طول انتظار".

من جهة أخرى، أقر بأن المجلة هي ما كانت تروج للشائعات بخصوص هوية الفائز بالجائزة قبل الإعلان الرسمي بأسابيع وأيام، بقوله "أحيانًا كنا نروج لبعض الشائعات حول الفائز، وكنا نفعل ذلك في سنوات الشراكة مع الفيفا".

وختم "آنذاك صنعنا غلافًا مزيفًا، وقمنا بترويجه على تويتر، وبالطبع لم يكن صحيحًا، لكننا لم نفعل ذلك هذا العام".