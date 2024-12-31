القرار في يد رابطة الليجا .. برشلونة يقدم وثائق صفقته الجديدة لإنهاء كابوس داني أولمو

برشلونة يسير على الطريق الصحيح

يسابق برشلونة الزمن من أجل تسجيل لاعبه داني أولمو في قائمة الفريق بشكل دائم، بعدما أرسل إلى رابطة الليجا نسخة من العقود لإثبات حصول النادي على موارد تغطي عملية تسجيل اللاعب الإسباني مع زميله باو فيكتور في الساعات القليلة المتبقية.

برشلونة تعاقد مع أولمو في الميركاتو الصيفي الماضي من لايبزيج الألماني، وقام بتسجيله بشكل مؤقت مع باو فيكتور حتى شهر يناير المقبل، حيث تم وضعهما بقائمة الفريق "مؤقتًا" بدلًا من الدنماركي أندرياس كريستنسن الذي تعرض لإصابة طويلة.

وكانت تقارير الصحفية أكدت أن برشلونة أبدى استعداده لتفعيل رافعة اقتصادية جديدة، عن طريق بيع حقوق مقاعد كبار الشخصيات في ملعب كامب نو لشركة قطرية لمدة 20 عامًا، مقابل الحصول على مبلغ 100 مليون يورو لتسوية أوضاعه المالية وتسجيل أولمو وفيكتور.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لمصادر صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يسير على الطريق الصحيح، حيث حصلت رابطة الليجا أمس بالفعل على وثائق من هذه "الرافعة" التي أرسلها نادي برشلونة للتحقق منها.

وأشارت إلى أن برشلونة يستهدف غلق برشلونة صفقة البيع مقابل 100 مليون يورو وأن تتحقق رابطة الليجا من شروط هذا البيع لشركة قطرية ومزايد آخر من أجل السماح بطلب النادي بشأن قيد لاعبيه.

وكان لدى نادي برشلونة عرضان آخران على الأقل لبيع مقاعد كبار الشخصيات في "كامب نو" خلال الساعات القليلة الماضية، بينما كان الرئيس جوان لابورتا يقيمهما.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أنه إذا تمكن برشلونة من إغلاق الصفقة مقابل 100 مليون يورو، فلن يتم تسجيل أولمو وفيكتور فحسب، بل سيكون لدى النادي هامش من أجل اقتحام سوق الانتقالات الشتوية، وتعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة.

وختمت: "حتى الآن، لم يتم النظر في خيار استخدام ضمان شخصي من أعضاء مجلس إدارة برشلونة، في حالة عدم الوصول إلى المبلغ المطلوب لتسجيل أولمو وفيكتور داخليًا. ومع ذلك، فهو طريق غير مستبعد داخليًا إذا لم يكن هناك خيار آخر".