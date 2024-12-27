مجبر أخاك لا بطل.. برشلونة "يرضى بالخسارة" من أجل حل كارثة داني أولمو!

النجم الإسباني شديد الأهمية لخطط المدرب هانزي فليك

رفضت المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة، اليوم الجمعة الدعوى القضائية التي رفعها برشلونة ضد رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، وفعلت الضوء الأحمر الذي يمنع تمديد تسجيل داني أولمو في قائمة الفريق لما بعد 31 ديسمبر الجاري.

إدارة برشلونة باتت في مأزق صعب، لأن لديها 4 أيام فقط من أجل تقديم الضمانات المالية الكافية إلى رابطة الدوري الإسباني من أجل تسجيل أولمو وباو فيكتور، الأول على وجه التحديد شديد الأهمية لخطط المدرب هانزي فليك.

برشلونة كان يمتلك خطة بديلة في حال خسارة القضية، وهي أنه سيلجًا إلى بيع حق استخدام المقاعد الخاصة بكبار الشخصيات في ملعب كامب نو لمدة 20 عامًا، ليتوقع عائدات بقيمة 200 مليون يورو، مما يساعد في تسجيل عقود لاعبيه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب صحيفة "سبورت" يستعد برشلونة لتصعيد الأمر إلى محكمة الدرجة الأولى. ويخطط النادي لرفع دعوى قضائية جديدة ضد رابطة الدوري الإسباني يوم الاثنين 30 ديسمبر، في محاولة لإلغاء الحكم.

ومع ذلك، مع نفاد الوقت، قرر النادي أيضًا تفعيل خطة طوارئ مالية لضمان استمرار أولمو وفيكتور، فبينما كان الهدف الأصلي تأمين 200 مليون يورو من مشروع بيع حق استخدام المقاعد الخاصة بكبار الشخصيات في ملعب كامب نو، فقد تم الانتهاء من صفقة مع شركة قطرية مقابل 120 مليون يورو، لتسمح الاتفاقية للشركة بحقوق حصرية لتسويق مقاعد كبار الشخصيات على مدار العشرين عامًا القادمة.