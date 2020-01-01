رابطة البريميرليج تضع شرطًا لاستئناف الدوري الإنجليزي

ما هي نتيجة اجتماع رابطة الدوري الإنجليزي مع رابطة المدربين واللاعبين؟

اجتمعت رابطة الدوري الإنجليزي مع رابطة اللاعبين وكذلك المدربين ورابطة بطولة التشامبيونشيب لمناقشة تطور الأحداث في ظل توقف البطولات بسبب فيروس كورونا.

الدوري الإنجليزي تأجل حتى 30 أبريل المقبل، مع إمكانية مد هذه الفترة وفقًا لتأثير فيروس كورونا.

وقالت رابطة البريميرليج في بيان رسمي، إن الروابط الأربع اجتمعت صباح اليوم، الأربعاء، لمناقشة مستجدات الأحداث والأزمات الاقتصادية التي شكلها إيقاف المنافسات.

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وأوضح البيان أنّ المناقشات تطرقت أيضًا إلى رواتب اللاعبين وإمكانية تخفيضها دون التوصل لقرار نهائي.

البيان أكد أنّ عودة المباريات مشترطة فقط بسلامة اللاعبين والجمهور وانتهاء أزمة كورونا في البلاد، ولن يتم خوض أي لقاء قبل ذلك.

ولم تستقر الروابط بعد على قرارات نهائية، لكن الاجتماعات ستبقى مستمرة على مدار الـ 48 ساعة المقبلة على أن تصدر قرارات نهائية بعد ذلك.

جدير بالذكر أنّ الدوري الإسباني وضع خطة لعودة اللاعبين إلى التدريبات مع آليات للحفاظ على سلامتهم.