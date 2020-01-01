رعب في ليفربول - الدوري الإنجليزي لن يعود في أبريل

كورونا تجعل الأمر مستحيلًا..

لن يتم استئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم 30 أبريل المقبل كما تم الإعلان من قبل، حيث يقف تفشي فيروس كورونا حائلًا أمام عودة كرة القدم بشكل عام، وذلك وفق تأكيدات صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وكان الاتحاد الإنجليزي بالاتفاق مع رابطة البريميرليج قد أجلا البطولة في منتصف مارس حتى بدايات أبريل، قبل أن يخرج قرار الأسبوع الماضي بتمديد هذا التأجيل حتى نهايات الشهر بسبب فيروس كورونا، ويشمل ذلك كل النشاط الكوري الإنجليزي.

تقارير دايلي ميل تقول أنه قد تم إبلاغ أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "التشامبيونشيب" أن أزمة كورونا سوف تجعل من المستحيل عودة واستكمال البطولات في المعاد المقرر بـ30 أبريل.

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لذلك، فمن المتوقع أن يتم تحديد موعدًا آخر للعودة خلال اجتماع سوف يعقد بين رابطة البريميرليج ورابطة التشامبيونشيب الأسبوع المقبل، من دون أن تكشف الميل عن موعد أو شهر استئناف هذا الموسم.

هذا الخبر سيمثل كابوسًا جديدًا لجماهير ليفربول، متصدر ترتيب البريميرليج، حيث أنه سيعني استمرار التأجيل وتصاعد فرص إلغاء الموسم حال استمرار وضع كورونا على ما هو عليه وسط ترقب لحالة أسوأ في الأسابيع المقبلة وتحديدًا في إنجلترا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد منح الاتحادات المحلية فرصة استكمال الموسم في الصيف من خلال تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية لتصبح في صيف 2021 بدلًا من يونيو المقبل.

كما تجدر الإشارة إلى أن ليفربول في حاجة إلى 6 نقاط فقط من أجل حسم التتويج بدرع البطولة بشكلٍ رسمي، حيث يتصدر ترتيب الدوري بفارق 25 نقطة عن أقرب الملاحقين مانشستر سيتي مع تبقي 8 جولات فقط على النهاية.