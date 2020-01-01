رئيس وزراء إسبانيا يحسم مسألة عودة الجماهير

هل تعود الجماهير إلى ملاعب الليجا قريبًا؟

قال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني إن الحديث حول عودة جماهير بعض الأندية دونًا عن الأخرى سيكون ظلمًا وبعدًا عن المساواة.

وتحدث سانشيز عن مسألة استئناف النشاط الرياضي والقواعد التي سيتم من خلالها وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قصر مونكلو.

وفيما يخص عودة الجماهير إلى الملاعب من جديد، قال سانشيز إن المقترحات المقدمة من قبل بعض الأندية بتأمين عودة الجماهير ليست عملية.

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وأضاف: "لن تستطيع جميع الأندية توفير ذلك في الوقت الحالي، لذلك لن يكون من الإنصاف إذا كان هناك مشجعون في ملعب وفي ملعب آخر لا وجود للجماهير"

وتابع: "تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للرياضة والاتحادات من أجل معرفة ما إذا كان بإمكاننا تقديم رد مشترك فيما يخص هذه المسألة"

وتعود منافسات الدوري الإسباني في الحادي عشر من الشهر الجاري، وذلك بعد توقف لمدة 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد وحول العالم.

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يذكر أن حامل لقب الدوري الإسباني برشلونة هو متصدر البطولة في الوقت الحالي بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر وغريمه التقليدي ريال مدريد.