رئيس نابولي يطالب بتطبيق الفار على طريقة التنس ويهدد بمقاضاة الحكام

تقنية الفار على طريقة التنس..

هدد أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، بمقاضاة الحكام والاتحاد الإيطالي لكرة القدم للحصول على تعويضات مالية حال ارتكاب أخطاء تحكيمية ضد فريقه.

وطالب رئيس البارتينوبي، تطبيق تقنية الفيديو على غرار لعبة كرة المضرب (التنس)، والتي يُسمح فيها للمدربين بمراجعة اللقطات المشكوك فيها.

وقال دي لورينتيس، في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "أعتقد أنه من حق المدربين، أن يتحققوا من أكثر الحالات المشكوك بها، مرتين في المباراة، بواقع مرة لكل شوط، وتمكينهم أيضًا من الذهاب إلى شاشة الفار ومطالبة الحكم بتفسير واضح لقراره، فهذا حق مقدس للمدرب".

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وأضاف: "يجب إلزام حكم الساحة بالعودة إلى شاشة الفار، فكون ذلك اختياريًا، أمرًا0 لا يمكن تصوره، فإذا كان الحكم لا يلجأ لتقنية الفيديو، لأنه غير كفء أو متغرطسًا، فهو يرتكب جريمة رياضية، لأنه قد يُفسد نتائج المباريات".

وأردف: "كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل صناعة تحقق نتائج اقتصادية مهمة للغاية".

وواصل: "لما لا نطبق مبدأ دفع ثمن الأخطاء؟ أنه جزء من كل العمليات الديمقراطية، وكرة القدم ليست بعيدة عن ذلك، إذ أخطأ القاضي فيمكن استدعائه وإلزامه بالتعويضات، ألا يجب تطبيق الأمر نفسه على الحكام؟".

وأتم: "لقد تم حرمان نابولي من ركلات الجزاء، في أكثر من مناسبة هذا الموسم، ولست أنا من يقول ذلك، بل وسائل الإعلام، وبالتالي إذا تسببت هذه السلسلة من الأخطاء التحكيمية في خسارة قدرها 200 مليون يورو، فمن الذي يتحمل هذا المبلغ؟".