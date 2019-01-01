رئيس ليون يفتح الباب لمغادرة فقير

أين يلعب النجم الفرنسي الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى جون ميشيل أولاس، رئيس ليون، موافقته على رحيل نجم وقائد فريقه نبيل فقير في الانتقالات الصيفية على أساس الاتفاق بين الطرفين.

فقير كان على وشك الانتقال إلى صفوف ليفربول في الصيف الماضي، ولكن الصفقة توقفت في الأمتار الأخيرة دون الكشف عن الأسباب.

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وقال أولاس في تصريحات للمراسلين بعد مباراة نيمس الجمعة: "فقير خارج الفريق، هناك اتفاق بيننا وبينه أن بإمكانه الرحيل".

وأكمل: "نشكره على كل ما قدمه منذ قدومه، سنعمل على تقوية الفريق وتقليل عدد المغادرين قدر المتاح، سنعمل مع جونينيو وسيلفينيو على الأمر".

وفاز ليون مساء الجمعة على نيمس بنتيجة 3-2 في ختام الدوري الفرنسي الذي أنهاه بالمرتبة الثالثة وضمن لعب ملحق دوري الأبطال.

ومثل فقير ليون في 192 مباراة وسجل 69 هدفاً في كل المسابقات.