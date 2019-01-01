لويز: ساري أراد رحيلي عن تشيلسي

المدافع البرازيلي لاعب أساسي هذا الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف ديفيد لويز، مدافع تشيلسي، أن مدربه ماويتسيو ساري كان يريده أن يرحل عن صفوف الفريق في بداية الموسم ولكنه نجح في تغيير قناعاته.

ويلعب لويز بشكل أساسي الموسم الحالي تحت قيادة ساري، ويعد هو وأنطونيو روديجر قلبا الدفاع الأساسيان للبلوز طوال العام مع المدرب الإيطالي.

وقال لويز مع "ديلي ميل": "تحدثنا في الأسبوع الأول وأخبرني أنه لا يريدني أن أستمر وكان أمراً طبيعاً، كنت مصاباً لوقت طويل وعقدي متبقى به عام وفي الحادية والثلاثين".

وواصل: "الجميع كان لا يريدني، ثم تابعني في التدريبات وقال لي لن ترحل، ستستمر، أنا أريد الاستمرار في اللعب على أعلى المستويات".

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وأردف: "أريد اللعب حتى مائة عام، أريد اللعب مع تشيلسي وتحقيق الألقاب، لدي عقد لعامين بعد، ربما ألعب لخمسة أخرى، لا أعرف".

واستعرض البرازيلي المدربين الذين عمل معهم: "أنشيلوتي تعاقد معي، ومع فيلاس بواش كنت ألعب باستمرار، ودي ماتيو حقق دوري الأبطال والكأس، بينيتز بالدوري الأوروبي".

وأكمل: "مورينيو أوصلنا لنصف نهائي الأبطال، وكونتي حقق البريميرليج، وساري يملك فرصة الدوري الأوروبي، معهم جميعاً لعبت، وهذا يعني شيئاً، يجب احترام الجميع".

وختم: "أن تدرب تشيلسي هذا يعني شيئاً عظيماً، كل مدرب له أسلوبه في الكرة، وأنا حاولت التعلم من كل واحد منهم".

ويلعب تشيلسي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري أمام أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.