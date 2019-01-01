رئيس ليون: نسعى للإبقاء على ديباي لأنه "استثنائي"

مهمة صعبة ولكنهم يحاولون..

كشف جان ميشيل أولاس، رئيس ليون، أن ناديه يعتزم منح قائده، ممفيس ديباي، عرضًا جديدًا لتجديد عقده في سبيل الحفاظ عليه لمدة أطول داخل الفريق الفرنسي على الرغم من صعوبة المهمة.

ديباي عاش فترة عصيبة في مانشستر يونايتد قبل أن ينضم إلى ليون، والذي وجد فيه نفسه بأتم معاني الكلمة، ففي الموسم الماضي سجل 12 هدفًا في مختلف البطولات، بينما هذا الموسم قد سجل 11 هدفًا حتى الآن خلال 14 مباراة فقط.

ومع بزوغ نجم صاحب الـ25 عامًا كواحد من أفضل اللاعبين في الدوري الفرنسي، برز اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة بالظفر بخدماته، وعلى رأسهم توتنهام وليفربول، غير أن أولاس أكد أن ليون سيحاول الحفاظ على الدولي الهولندي.

رئيس النادي الفرنسي تحدث لشبكة بي إن سبورتس وقال "سنقدم له عرضًا جديدًا لتجديد عقده هنا لأنه لاعب استثنائي حقًا. إنه لاعب محبب بالنسبة لي، إنه ليس لاعبًا رائعًا فقط، بل اعتبره شخصًا مثيرًا للاهتمام حقًا.".

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وتولى رودي جارسيا مهمة الإدارة الفنية لليون في منتصف هذا الموسم، وكان أول قرار له هو منح ديباي شارة القيادة، وهو الأمر الذي لقيّ قبول أولاس، الذي أكد على أنه كان قرارًا صائبًا وأن لاعب المانيو السابق يمتلك صفات القيادة بالفعل.

"لقد أشدت بقرار منحه شارة القيادة كثيرًا. لدينا خيارات متعددة لخليفته، بما في ذلك ليو دوبيس والذي أُصيب لسوء الحظ."

يجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد قد وضع بندًا في عقد ديباي مع ليون يجعل له الحق في مناقشة إلى أي نادٍ يرحل اللاعب إذا أراد، وذلك حسبما أعلن جونينيو، المدير الرياضي لليون.