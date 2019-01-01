مارسيال: فوجئت بمستوى توتنهام وأريد أن أكون من أفضل المهاجمين في الدوري

مارسيال شارك هذا الموسم في 9 مباريات مع مانشستر يونايتد سجل خلالها ثلاثة أهداف صنع مثلهم

أكد أنتوني مارسيال، لاعب مانشستر يونايتد أنه يعمل على أن يصبح واحد من أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي.

وقال مارسيال في تصريحات صحفية: "عندما وصلت إلى النادي، كنت مجرد لاعب شاب، يجب على الآن أن أثبت أنني تطورت وازدهرت لأصبح واحد من أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي ".

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وواصل: "الآن أصبحت أكثر نضجاً عما كنت عليه عندما أتيت للنادي في 2015، أشعر بتحسن كبير في شخصيتي".

وانضم مارسيال إلى الشياطين الحمر، في سبتمبر 2015 قادماً من موناكو الفرنسي، بمبلغ 36 مليون إسترليني.

اللاعب صاحب الـ 23 عاماً، تطرق إلى الحديث عن زميله في الفريق دانييل جيمس، وقال: "إنه سريع بشكل لا يصدق، كما أنه يتمتع بوتيرة عالية، بصراحة هو إضافة قوية لصفوفنا".

ويستعد مانشستر يونايتد، لمواجهة توتنهام ، مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الـ 15 من البريميرليج.

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وقال مارسيال عن المباراة المرتقبة: "لقد فوجئت هذا الموسم بمستوى توتنهام، لقد مروا بفترة رائعة الموسم الماضي، ووصلوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لذلك كنت أتوقع أن يكون أداء الفريق أفضل هذا الموسم".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع من جدول الدوري برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن توتنهام صاحب المركز الخامس.