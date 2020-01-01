رئيس ليون: حاولنا ضم رونالدو وأحلم بإيكاردي

تعرف على تصريحات رئيس ليون حول رونالدو وإيكاردي ورابيو وماتويدي

كشف جان مايكل أولاس، رئيس نادي ليون، عن اقتراب فريقه من التعاقد مع هداف ريال مدريد التاريخي، كريستيانو رونالدو، مؤكدًا رغبته في جلب ماورو إيكاردي.

رونالدو لعب لصالح سبورتنج لشبونة قبل الرحيل إلى مانشستر يونايتد ثم إلى ريال مدريد ليرحل في 2018 إلى يوفنتوس.

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وقال أولاس في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كنت على بعد خطوة واحدة من ضم رونالدو، فقد كنا نتابعه في البرتغال وهو بعمر 15 أو 16 عامًا، وكان وقتها لاعبًا قويًا للغاية".

وتابع: "تحدثت مع المسؤولين في سبورتنج لشبونة ولكن للأسف لم تتم الصفقة، تمنيت وجوده في ليون كثيرًا وأعتقد لو كان انضم لنا لحقق الكرة الذهبية في عامه الأول".\

كما كشف رئيس ليون عن محاولاته التعاقد مع أدريان رابيو من يوفنتوس في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، كما اهتم أيضًا بجلب زميله بليز ماتويدي واعدًا بتكرار المحاولة لجلب الأخير في الصيف المقبلة.

واختتم: "لو أنّ إيكاردي، لاعب باريس سان جيرمان، يرغب في المشاركة أساسيًا باستمرار فعليه الانضمام إلى ليون. الصيف الماضي قلت لزوجته هذا الأمر وأراه وكيلة أعمال ناجحة".

جدير بالذكر أنّ إيكاردي معار من صفوف إنتر إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.