رئيس ليفربول: الفوز بالدوري الإنجليزي أهم من اللاهزيمة

ليفربول يضع تركيزه على اللقب قبل أي شيء

قال توم فيرنر رئيس نادي ليفربول الإنجليزي، إن فريقه وافق في اجتماع رابطة الأندية اليوم على مد وقت الانتقالات الصيفية إلي يوم 1 سبتمبر، أي بعد حوال شهر من بداية البطولة.

تم إغلاق نافذة النقل الصيفية قبل بداية كل من الموسمين الأخيرين نتيجة للقرارات التي اتخذتها الأندية.

وأضاف فيرنر عبر تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أظن أن هذا هو القرار المثالي الذي يجب أن يتخذ من قبلنا لأن باقي الدوريات تغلق بعدنا بشهر تقريباً وهو الأمر الذي يمنحهم تفوق علينا".

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وعن إمكانية فوز ليفربول بالدوري بدون هزيمة أكد أن هذا الأمر لا يهم الإدارة كل ما يهمنا هو مواصلة الفوز وتجنب الهزيمة والتقدم خطوة بخطوة نحو اللقب الذي لم يحققه الريدز منذ 30 عاماً.

وأردف: "هذا فريق يتمتع برؤية حقيقية للعب وهنالك الكثير من المواهب التي تتواجد في الملعب وتأخذ فرصها ونعتقد أننا نؤدي بشكل جيد للغاية".

أندية الدوري الإنجليزي تُجمع على تمديد فترة الانتقالات الصيفية

واختتم: "هنالد قدر كبير من التواضع والعمل الجماعي لكافة العناصر أقدره كثيراً كرجل رياضي مارس الرياضة منذ 4 عقود".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي.