أندية الدوري الإنجليزي تُجمع على تمديد فترة الانتقالات الصيفية

بعد تأثر حركة الانتقالات بالميركاتو الماضي

أجمعت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، على تغيير موعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ليتزامن مع باقي البلدان الأوروبية المختلفة.

إنجلترا قررت في آخر موسمين، إغلاق سوق الانتقالات الصيفية قبل يوم واحد فقط من بداية البريميرليج، لمنع تشتيت اللاعبين تجاه الميركاتو خلال الموسم.

الخطوة لم تنجح بشكل كبير، نظراً لضيق الوقت أمام أندية المسابقة في تدعيم صفوفها، مما دفعهم للعودة مرة أخرى للنظام الجديد.

المزيد من الفرق

ونشر الموقع الرسمي للبطولة، بياناً يؤكد فيه تغيير موعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفي، للوقت المعتاد بنهاية شهر أغسطس أو بداية سبتمبر.

وهو ما يعني أنه سيتم إغلاق السوق القادم أمام تسجيل أي لاعبين جدد بالبريميرليج، مساء يوم 1 سبتمبر 2020، لإتاحة المزيد من الوقت للفرق لإتمام الصفقات اللازمة.

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ويأتي ذلك ليعطي ميزة كبيرة للأندية، خاصة مع إقامة يورو 2020 الصيف القادم، وهو ما كان سيسبب أزمة كبيرة لهم وضيق ملحوظ في الوقت بحالة وجود النظام القديم.

التصويت جاء خلال الاجتماع الذي أجري اليوم الخميس بين ملاك الأندية الإنجليزية بمدينة لندن، لحسم الموقف بشكل نهائي بعد فشل الفكرة السابقة التي لم تلقى أي اهتمام من باقي الدوريات الأوروبية الأخرى.