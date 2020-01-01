رئيس دورتموند يُلمح لإقامة مباراة باريس بدون جماهير

يتوقع أن يحدث ذلك..

قد تُقام مباراة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء بدون جماهير، وذلك حسبما أكد هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي للنادي الألماني.

وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت على الأراضي الألمانية بحضور جماهيري كامل وانتهت بفوز دورتموند بهدفين لهدف، قبل أن يتفشى فيروس كورونا في قارة أوروبا ويصبح لزامًا على الحكومات منع التجمعات لمنع انتقال العدوى بين الناس.

فاتسكه قال أن دورتموند وجماهيره سيحترم قرار الحكومة الفرنسية لو أقرت إقامة المباراة بدون جماهير على الرغم مما سيسسبه قرار مثل ذلك من امتعاض لدى الجماهير الفرنسية والألمانية.

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فاتسكه في تصريحاته للصحافة قال "الجميع يعلم أن جماهيرنا لن تنزح إلى فرنسا بسبب فيروس كورونا، وليس لأسباب تأديبية كما قد يدّعي البعض.".

وأضاف "أعتقد أنه لن توجد اعتراضات، جماهيرنا عليها احترام هذا القرار إن اتُخذ، لا أظن أن الأمر سيشكل أزمة على الإطلاق.".

وأتم "أعتقد أن المباراة ستلعب على أي حال، إنه قرار السلطات الفرنسية، سواءً بحضور 50 ألف أو 5 آلاف أو 500 مشجع أو بدون جماهير، لن يؤثر ذلك على فريقنا، هذا لا يهم.".

"علينا أن نكون مستعدين بأكبر قدر ممكن على أرض الملعب، أما المدرجات فهي ليست مسؤوليتنا، إنها مسؤولية الحكومة الفرنسية في المقام الأول."

يذكر أن مباراة برشلونة أمام نابولي سوف تقام بدون جماهير وكذلك فالنسيا وأتالانتا بناء على قرار من وزارة الصحة الإسبانية خشية نقل أحد جماهير الناديين الإيطاليين العدوى إلى إسبانيا، إذ تُعد إيطاليا هي الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا من كورونا حتى الآن.