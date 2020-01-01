رئيس خيتافي: سنتعاقد مع براهيم دياز

رئيس خيتافي يؤكد خطف جوهرة ريال مدريد

قال رئيس نادي خيتافي أنخيل توريس إنه أبلغ رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز حول التعاقد مع الموهبة الشابة براهيم دياز.

وكان براهيم دياز قد انضم إلى ريال مدريد قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة كلفت النادي الملكي 17 مليون يورو.

ولم يحصل دياز على فرصته مع المدرب زين الدين زيدان أمام ثقة الفرنسي في كل من فينيسيوس جونيور ورودريجو جوش من اللاعبين الجدد.

وحول ذلك، أراد نادي خيتافي التعاقد مع النجم الشاب من ريال مدريد وأكد ذلك عقب نهاية مباراة فريقه أمام الفريق الملكي والتي انتهت بفوز الميرينجي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وقال توريس: "لقد طلبنا من فلورنتينو بيريز التعاقد مع براهيم دياز، لقد فعلت ذلك من قبل وقمت بذلك مرة أخرى استغلالًا لهذه المباراة"

وأضاف: "لن تكون هناك مشكلة بالنسبة لريال مدريد حسب المعلومات التي نملكها، اللاعب يريد الخروج والنادي يحبذ ذلك ومن المتوقع أن تسير الأمور في طريق إيجابي"

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يذكر أن براهيم دياز قد تألق مع شباب مانشستر سيتي حاله كحال جوردان سانشو جناح بوروسيا دورتموند الحالي والذي يعد مطلوبًا من العديد من الأندية.