رئيس بوكا جونيورز يكشف حقيقة التعاقد مع كافاني

هل نرى كافاني يلعب لصالح بطل الدوري الأرجنتيني؟

كشف خورخي بيرموديز، مستشار نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، حقيقة التعاقد مع إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات المقبلة.

دييجو فورلان، أسطورة أوروجواي، نصح كافاني بالرحيل إلى صفوف بوكا جونيورز بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال خورخي في تصريحات لراديو كوبراتيفا: "أتمنى أن يساعد امتلاك الفريق لخوان ريكلمي في منصب نائب الرئيس وكذلك ما قاله فورلان بشأن كافاني على مسألة إقناع كافاني باللعب للفريق".

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وتابع: "سوف تكون صفقة رائعة للغاية لو نجحنا في إتمامها، أعتقد أن إدينسون يحب بوكا ويرغب في الانضمام لنا".

ورغم ذلك، أشار خورخي أمور أميال، رئيس بوكا جونيورز، إلى صعوبة ارتداء كافاني لقميص الفريق في تصريحات مع الوكالة الإسبانية.

وقال أميال": بالطبع نحن فخورون بارتباط اسم لاعبين مثل كافاني بالفريق، ولكن الوضع الاقتصادي لن يسمح لنا بضمه".

واختتم: "لا يستطيع أحد التقليل من إمكانيات كافاني ولكن علينا التركيز فيما نمتلكه في الوقت الحالي ونؤمن أكثر بلاعبي الفريق".

وأكد وكيل أعمال اللاعب، والتر جيجليمون، وجود اهتمام من عديد الأندية بضم كافاني وعلى رأسهم بوكا جونيورز وبالميراس وفلامنجو وانتر دي بورتو أليجري

جدير بالذكر أنّ كافاني ارتبط بالرحيل إلى أتلتيكو مدريد في يناير الماضي ولكن الصفقة لم تتم.