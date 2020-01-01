فورلان ينصح كافاني بوجهة غير متوقعة بعد مغادرة باريس

الأموال ليست كل شيء..

نصح دييجو فورلان، أسطورة كرة القدم الأوروجويانية، مواطنه إيدينسون كافاني بالتوجه صوب بوكا جونيورز حينما يُغادر فريقه الحالي باريس سان جيرمان بعد نهاية هذا الموسم.

كافاني أراد مغادرة ملعب الأمراء منذ يناير الماضي وكان على وشك الانضمام إلى أتلتيكو مدريد لولا تعثر الاتفاق في اللحظات الأخيرة، ولكنه أعلن أن هذا هو الموسم الأخير له رفقة البي آس جي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صاحب الـ 33 عامًا مع نهاية هذا الموسم، مما يُتيح له الانتقال مجانًا إلى أي نادٍ آخر، وبالنسبة لفورلان، فإن التوجه إلى بوكا جونيوز سيكون القرار الأفضل لمسيرة مواطنه.

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فورلان، والذي يعمل حاليًا كمدير فني لفريق بينارول أحد عمالقة أوروجواي، قال "كافاني سيُعزز صفوف بوكا جونيورز كثيرًا، إنه لاعب من مستوى رفيع.".

كما أضاف "بالطبع إذا تحدثنا عن الأموال، فإن ما سيأخذه في بوكا جونيورز لا يعتبر شيئًا بالمقارنة بما يتقاضاه في أوروبا، ومع ذلك، إذا نظر للأمر من الناحية الرياضية لا المالية، فسيدرك أنه تحدٍ كبير له.".

ويحظى كافاني باهتمام عدد من كبار أوروبا رغم تقدمه في العمر، حيث تربطه تقارير الصحف بالانضمام إلى تشيلسي أو مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

يذكر أن النشاط الرياضي متوقف وسوق الانتقالات الصيفية لا يزال من غير المعلوم متى سيبدأ ومتى سينتهي نتيجة لتفشي فيروس كورونا وضلوع الاتحادات لإكمال دورياتها في الصيف المقبل في ظل التعليق الحالي لكل البطولات.