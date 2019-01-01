رئيس برشلونة يعلنها: فالفيردي سيكون مدرب الفريق الموسم المقبل

فالفيردي عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد جوسيب ماريو بارتميو، رئيس برشلونة، أن إيرنستو فالفيردي سيكون هو مدرب الفريق في الموسم المقبل رغم الحديث والتكهنات حول مستقبله.

ويملك فالفيردي عقداً مع برشلونة لعامين ينتهى مع نهاية الموسم الجاري، وهناك بند يتيح التجديد لعام إضافي مع الفريق الكتالوني.

وقال بارتميو في حوار مع "سبورت": "لا نملك أي شكوك أن فالفيردي سيكون مدرباً لبرشلونة الموسم المقبل". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف: "سنتحدث معه في الوقت المحدد لمناقشة الأمر، هو مدرب نثق به كثيراً ويقوم بعمل مميز".

وختم: "هو شخص ذكي ويعرف أسلوب لعب برشلونة ويدير المباريات بطريقة تعجبنا".

وأثارت الصحف في إسبانيا الحديث حول استمرار فالفيردي وطرحت عدة أسماء مثل روبيرتو دي زيربي، مدرب ساسولو، وكيكي سيتي من بيتيس لخلافته.

وذكر بارتميو أيضاً أن نجمه جوردي ألبا باق هو الآخر: "لا أملك أي شك في استمراره معنا، كل لاعب يحاول الحصول على العقد الأفضل ونحن سنحاول التكيف مع الأمر".

وأنهى قائلا: "لا يجب أن ننسى أن ألبا من أهم لاعبي الفريق ويجب أن يحصل على العقد الذي يستحقه".

ويلعب برشلونة مساء الخميس مع ليفانتي في إياب دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا.