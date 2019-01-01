أرسنال يفقد مكتشف النجوم ويعين نجمه السابق كبديل

الرجل الذي قدم أوباميانج وآخرين سيرحل عن أرسنال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن أرسنال سيفقد سفين ميسلينتات، رئيس قطاع الكشافين والملقب بصائد المواهب، بعد الخلافات بين الطرفين.

واشتهر ميسلينتات أثناء فترته مع بوروسيا دورتموند عندما اكتشف بيير إيمريك أوباميانج وشينجي كاجاوا، كما لعب دوراً في استقطاب روبرت ليفاندوفسكي وماتس هوملز.

وقالت "سكاي" إن الرجل قرر الرحيل عن أرسنال الذي التحق به في نوفمبر 2017 بسبب خلافات بين الطرفين، دون توضيح للأسباب. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وأشارت الشبكة الإعلامية أن أرسنال رفض التعليق على أنباء رحيل ميسلينتات، ولكن أكدت أن الرجل اتخذه قراره بالفعل بترك المدفعجية.

وأضاف التقرير أن أرسنال سيعين إيدو، متوسط ميدان الفريق السابق والمدير الرياضي للمنتخب البرازيلي الحالي، ليتولى المنصب.

ولعب إيدو 127 مباراة مع أرسنال ما بين عامي 2001 و2005، ثم رحل لفالنسيا، وبدأ مشواره في عالم الإدارة الرياضية مع كورينثيانز في 2011.

ويلعب أرسنال الأسبوع المقبل أمام تشيلسي في قمة منتظرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.