رئيس برشلونة يتحدث عن تجديد عقود ألبا وفالفيردي وإمكانية ضم دي ليخت

نشاط كبير لبرشلونة على صعيد الانتقالات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طمأن رئيس برشلونة جوسيب ماريو بارتوميو الجماهير حول مستقبل مدربه إيرنستو فالفيدري واللاعبان إيفان راكيتيتش وجوردي ألبا وتجديد عقودهم.

وينتهي عقد فالفيردي بحلول نهاية الموسم الحالي، بينما يطالب الثنائي راكيتيتش وألبا بتمديد لبقائهم مع النادي الكتالوني ورواتب أفضل.

وقال بارتوميو في حواره مع "موندو": "قلت لألبا إنني أريده معنا للمواسم الخمسة المقبلة، هو مهم لنا، ولكن يجب أن نصل لتوازن اقتصادي بين احتياجات برشلونة الاقتصادية وما يقدم".

وأتبع: "أعتقد سنصل لاتفاق قريب بين الطرفين، وهو يريد البقاء هنا واللعب معنا، بخصوص راكيتيتش أريد تهنئته على ما يقدم، ليس من السهل البقاء في المستوى المرتفع هذا كل تلك السنوات".

وواصل: "لا يزال صغيراً في السن وأمامه رحلة طويلة، بنهاية الموسم سنجلس معه ونرى ما يمكن فعله فيما يخص الزيادات، خصوصاً وأن النادي له حساباته".

بارتوميو: برشلونة ينافس نفسه في الليجا ولا أفهم هجوم مدريد على التحكيم

يبدو أن تياجو يسير على خطى والده! 😍 pic.twitter.com/eq0dFm9Wnx — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

ريال مدريد وبرشلونة يراقبان هداف البوندسليجا

وعن فالفيردي: "قلت عدة مرات سيكون مدربنا الموسم المقبل، ونريده أن يستمر، وإذا لم يحدث هذا فسيكون بسبب حدوث أمر غير اعتيادي".

وحول بارتوميو حديثه لضم فرينكي دي يونج وإمكانية التعاقد مع ماتياس دي ليخت كذلك: "أنا سعيد لأن لاعب بإمكانياته اختارنا وهذا يؤكد صحة التخطيط، نحن وأياكس أخوة ونملك فلسفة واحدة".

وأردف: "برشلونة سيجعل منه شخصاً أفضل، وليس مجرد لاعب أفضل، ولذا ليس من المهم كان أن يتصل به فالفيردي شخصياً كما فعل توخيل أو جوارديولا".

واستطرد: "الآن نحضر ليناير، لا نعرف ما قد يحدث في أبريل ومارس، ومينو رايولا يتمتع بعلاقة ممتازة مع برشلونة منذ صفقة إبراهيموفيتش، ولكن الآن ليس وقت الحديث عن دي ليخت".

وختم بارتوميو بالحديث عن تأثير ليونيل ميسي: "بوجود يمكننا أن نطمح لتحقيق الثلاثية في كل موسم، هذا هو تأثير وجود أفضل لاعب بالعالم، ولا يزال بإمكانه تعليمنا المزيد هنا في كتالونيا".

ويلعب برشلونة مساء الأربعاء أمام إشبيلية في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وكان الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الأندلسي بثنائية نظيفة.