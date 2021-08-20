جوارديولا يُنهي الجدل حول إمكانية انضمام ليفاندوفسكي إلى مانشستر سيتي

سعيد بفريقه الحالي رغم كل شيء..

أكد المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا على سعادته بقائمة فريقه الحالية رغم عدم ضم مهاجم، في الوقت الذي استبعد خلاله التعاقد مع مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي.

ولا يزال التعاقد مع مهاجم توتنهام هاري كين حلمًا للسيتي رغم تعقد الأمور بسبب رفض النادي اللندني بيع قائدهم، إلا أن هذا لم يمنع جوارديولا من الرضا عن تشكيلته الراهنة.

وانتشرت شائعات في الساعات القليلة الماضية عن أن ليفاندوفسكي يريد مغادرة بايرن ميونخ، ووضعت انتقاله إلى مانشستر سيتي كخيار مرجح بقوة.

استجاب جوارديولا على الفور إلى هذه الشائعات، وفي المؤتمر الصحفي لمباراة نوريتش سيتي قال "ليفاندوفسكي لاعب مهم في بايرن ميونخ وسيبقى في بايرن ميونخ".

كما أضاف "لن أتحدث مع بقاء 11 يومًا على نهاية سوق الانتقالات، لا أعرف ماذا سيحدث ولا أحد يعرف، غدًا مباراة هامة ثم سنبدأ الإعداد بعدها لمباراة آرسنال".

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أما عن قائمته، فقال "أنا أكثر من سعيد بها، إنه نفس الفريق الذي عمل في الموسم الماضي باختلاف جاك جريليش في محل سيرخيو أجويرو".

وكان مانشستر سيتي قد هُزم في أول مباريات البريميرليج على يد توتنهام في العاصمة لندن بهدف نظيف حمل نظيف هيونج مين سون.

الآن يستعد جوارديولا لمواجهة نوريتش سيتي الذي تلقى هزيمة من ليفربول بثلاثية نظيفة في كارو رود، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين للفيلسوف لبداية أفضل للموسم.

الجدير بالذكر أن سيتي لم يتحرك خلال الميركاتو الصيفي سوى لضم جريليش من أستون فيلا، حيث جعله أغلى لاعب بريطاني في التاريخ بدفع 100 مليون جنيه استرليني لأجله.