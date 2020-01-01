رئيس بايرن ميونخ: لن نتعاقد مع رونالدو لكبر سنه

كلام غريب..

خرج هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، بتصريحات غريبة نفى فيها إمكانية تعاقد ناديه مع كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، بسبب تقدمه بالعمر.

بعض التقارير كانت قد ربطت البافاري بضم رونالدو، ورغم أن الفكرة لم تتداول سوى على نطاق صغير، إلا أن هاينر رد على الأمر بالنفي التام.

هاينر في حديث مع الصحافة قال "في الواقع هناك العديد من الأسماء التي تُطرح في الصحافة للانضمام إلى بايرن ميونخ، وهذا أمر مفهوم بالنسبة لنا.".

المزيد من الفرق

كما أضاف "ولكن كريستيانو رونالدو سنه كبير للغاية بالنسبة لنا.".

ساري يتغزل في جورجينا ويشتكي من ديبالا

واحتفل الدون البرتغالي بعيد ميلاده الخامس والثلاثين في الأيام القليلة الماضية، ورغم تقدمه في العمر لكن لا يزال يُقدم أداءً كبيرًا مع البيانكونيري.

الدولي البرتغالي أحرز في آخر 8 مباريات متتالية مع يوفنتوس، ليتخطى الرقم القياسي لديفيد تريزيجيه ويصبح على مقربة من رقم الأسطورة ديل بيرو.

يذكر أن رونالدو قد سجّل هذا الموسم 22 هدفًا وصنع 3 آخرين خلال 27 مباراة بمختلف المسابقات.