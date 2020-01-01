ساري يتغزل في جورجينا ويشتكي من ديبالا

مواجهة صعبة في انتظار البيانكونيري

أكد ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، على صعوبة المواجهة المقبلة أمام فيرونا لحساب الدوري الإيطالي، كما تحدث عن تواجد كريستيانو رونالدو في مهرجان سانريمو الموسيقي.

ويحل يوفنتوس ضيفاً على فيرونا الذي في آخر لقاءين عاد بنقطة التعادل من سان سيرو أمام ميلان، ثم من الأوليمبيكو بمواجهة لاتسيو منتصف الأسبوع.

وقال ساري في المؤتمر: "فيرونا يقدم موسماً رائعاً، ويملك مدرباً صاحب جودة عالية، الفريق يملك الاستمرارية على صعيد الأداء، نحن لا نسجل كثيراً عبر لاعبي الوسط، عكس المدافعين، يجب أن نتحسن".

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وأردف: "الصبر مهم في تلك المرحلة، رابيو؟ يجب أن يحصل على الاستمرارية نظراً لما يقدمه، ولكن لا يجب أن ننسى ماتويدي بسبب ذلك".

وحول عودة كيليني: "أكمل البرنامج التأهيلي، الآن يقوم بعمل خاص في التدريبات وسنرى مدى جاهزيته بخصوص المباريات الرسمية، سنقيمه يوماً بعد الآخر، دانيلو هو الآخر اقترب من التعافي".

وأكمل: "مركز ديبالا الأمثل يؤثر على نومي؟ أنا شخص يعاني من الاكتئاب والاضطراب، ولذا من الطبيعي أن موضوعاً مثل هذا يتعبني، ولكن الأمر منطقي للمدرب".

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وعلق ساري على تواجد نجمه كريستيانو رونالدو في مهرجان الربيع: "لم أشاهد سانريمو، ولكن يقولون أن جورجينا كانت رائعة".

ويتصدر البيانكونيري جدول الترتيب بعد مرور 22 جولة من السيري آ بمجموع 53 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر.