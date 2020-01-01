رئيس الهلال: لدينا أهداف محددة وخسارة الأهلي كانت صعبة

رئيس الهلال يتحدث عن تتويج فريقه بالدوري للمرة 16.

حرص فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، على توجيه التهنئة إلى جماهير ناديه، بعد التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، متحدثًا عن شعور لاعبي الزعيم بعد الهزيمة في الكلاسيكو أمام الأهلي.

الهلال حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، لينجح في التتويج باللقب للمرة السادسة عشر في تاريخه.

فهد بن نافل قال خلال تصريحات لصحيفة "الجزيرة" السعودية: "مبروك لجماهير الهلال، وبدعمهم ستسمر إنجازات الفريق، وسيتم تحقيق ما يسعدهم".

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رئيس الهلال تابع: "الثقة الكاملة منحت لجميع الكوادر الموجودة داخل نادي الهلال، وأنا دائمًا أشعر بالتفاؤل، وسيستمر الفريق في طريقه لتحقيق الانتصارات والإنجازات بدعم الجماهير".

وأردف: "لاعبو الهلال لم يكونوا راضين على مستواهم أمام الأهلي في الكلاسيكو، ولكن قمنا بعزلهم عن هذه الأجواء، وظهروا كالرجال في الملعب وحققوا اللقب".

وواصل: "هدفنا هو إسعاد جماهير الهلال ورفع راية المملكة في المحافل الخارجية، ونتطلع لتحقيق إنجازات خارجية لهديها للقيادة الرشيدة التي دعمت جميع الأندية".

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وكان الهلال قد تلقى خسارة في الكلاسيكو أمام الأهلي، بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو ما أدى إلى تقليص الفارق بين الزعيم ومنافسه النصر إلى 6 نقاط.