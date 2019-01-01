رئيس الزمالك يوجه الدعوة للخطيب لحضور نهائي الكونفدرالية

الزمالك يواجه نهضة بركان الأحد المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وجه رئيس الزمالك مرتضى منصور دعوة لنظيره في الأهلي محمود الخطيب، لحضور نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية الأسبوع المقبل.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة أمام نهضة بركان المغربي، بهدف دون رد، في ذهاب نهائي البطولة الإفريقية على الملعب البلدي ببركان.

وكشف مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية أنه وجه الدعوة لمحمود الخطيب رئيس الأهلي لحضور المباراة الأحد المقبل.

وأضاف أنه وجه الدعوة أيضًا لهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بعد عودة العلاقات الطيبة في الفترة الأخيرة بين الطرفين.

ويرغب الزمالك في الفوز على نهضة بركان من أجل التتويج بالبطولة الإفريقية الأولى له منذ 2003، بعد غياب كبير عن منصات التتويج الإفريقية.

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ويغيب عن الزمالك في مباراة الإياب كلًا من عمر السعيد وحمدي النقاز بسبب حصولهم على الإنذار الثاني في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان.