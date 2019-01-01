رئيس الزمالك: صرف مكافأة للاعبين وحرمان الجهاز الفني وما حدث درس قاسٍ لجنش

نهضة بركان خطف فوزًا قاتلًا أمام الأبيض، وفي انتظار الإياب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب رئيس نادي الزمالك عن استيائه من إدارة الجهاز الفني للفريق لمواجهة نهضة بركان المغربي، مهاجمًا بعض القرارات الفنية، ومؤكدًُا حرمان الجهاز من المكافآت.

الفارس الأبيض تلقى الهزيمة أمام الفريق البركاني في الوقت بدل الضائع، على الملعب البلدي لبركان، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم": "أبارك للاعبين وسأمنحهم المكافأة التي وعدتهم بها، لأنهم رجال، لكن لن يكون هناك مكافأة للجهاز الفني، لسبب بسيط، لأن هناك ثلاثة تغييرات مسموح بها أثناء المباراة، وهم أجروا تغييرين فقط بدلًا من أن يهدروا دقيقة في آخر المباراة بإجراء التغيير الثالث".

وأضاف: "اللاعبون رجال، وأنا راهنت على عمر صلاح؛ حارس المرمى، وهذا درس قاسٍ لمحمود عبد الرحيم جنش؛ الحارس الآخر، لأنه أحيانًا يكون مستهترًا، وفي هذه المباراة كسبنا حارس عملاق".

جروس: الزمالك قادر على التعويض وهذا وعدي للجمهور ومجلس الإدارة

رئيس الزمالك تابع: "الحكم كان جيدًا ولم يظلم الزمالك باستثناء ضربة جزاء لم يحتسبها لنا، والخطأ من الجهاز الإداري الذي لم يطالبه بالرجوع لتقنية الفيديو".

واستطرد: "أشعر بالضيق من جروس، يقف على الخط دون فائدة، وكان يجب عليه أن يدفع بالونش للدفاع في الدقائق الأخيرة، لكنني سأتحمل حتى لقاء الإياب".

وطالب رئيس الأبيض الجهات الأمنية بضرورة السماح لـ60 ألف مشجع لحضور لقاء الإياب، أسوةً بما حدث في الأهلي: "أناشد وزير الداخلية، مباراة المغرب المدرجات ممتلئة بها، والزمالك ليس أقل من الأهلي، الأهلي حضر له في ربع نهائي دوري الأبطال 60 ألف مشجع على الرغم من أن العدد المتفق عليه 30 ألف فقط، فهل الأفضل أن يدخلوا بتذاكر أم مجانًا، نحن نصرف ملايين على الفريق ومن حقي أن أبيع التذاكر لتعويض المصاريف، خاصة وأن الدولة لم تعد تدعمنا".

وأكمل: "نرغب في حضور 60 ألف مشجع للقاء الإياب، يدخلون بطريقة شرعية، حتى يؤازروا الفريق، وأنا متفائل بأننا قادرون على تعويض الهزيمة، لأن نهضة بركان كشف أوراقه في الذهاب".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 26 من مايو الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.