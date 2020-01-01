رئيس الدوري الفرنسي يرفض فكرة الإلغاء ويرد على أولاس

ديدييه كييو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الفرنسي يرد على تصريحات جيان ميشيل أولاس رئيس ليون بشأن إلغاء الموسم بسبب فيروس كورونا.

رفض ديدييه كييو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم ما تم اقتراحه في الساعات الأخيرة من أفكار حول إنهاء الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كييو وأكد خلالها أن الأولوية بالنسبة له هي إكمال الموسم ولو اضطرته الظروف لخوض مباراة كل ثلاثة أيام.

وقال كييو: "المسؤولية الأساسية بالنسبة لنا في الرابطة هي الدفاع عن المصلحة العامة، والمصلحة العامة هنا مقصود بها مصالح 40 ناديًا في الدرجة الأولى والثانية".

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وأضاف: "المسؤولية الثانية لدينا هي إنهاء تلك البطولات والإلتزام تجاه القنوات وأصحاب حقوق البث، والطريقة الوحيدة لذلك هو إكمال البطولات".

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وأكمل: "سيكون هناك اجتماعًا في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء سأحضره كممثل عن الروابط الأوروبية، بكل تأكيد هناك احترام للأزمات التي يسببها ذلك الوباء العالمي لكن الأولوية لنا هي إنهاء الموسم ولو لعبنا كل ثلاثة أيام حتى الـ 30 من يونيو".

وكان أولاس قد خرج في تصريحات صحفية طالب من خلالها بإلغاء الموسم في الدوري الفرنسي كأنه لم يكن وعدم احتساب أي نتائج وقعت.

جدير بالذكر أن نادي ليون يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة وهو ما لا يؤهله لأي بطولة أوروبية في الموسم المقبل حال اكتمل الدوري.