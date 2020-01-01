رئيس ليون يُطالب بإلغاء موسم 2019-2020 بسبب فيروس كورونا

نعيد الأمور كما كانت في أغسطس 2019..

طالب جان ميشيل أولاس، رئيس ليون، بأن يتم إلغاء موسم 2019-2020 من الدوري الفرنسي بسبب فيروس كورونا، على أن يبدأ الموسم المقبل كما كان الوضع في أغسطس 2019.

وتم إيقاف الدوري الفرنسي لأجل غير مسمى في أعقاب انتشار كورونا في قارة أوروبا وسط أنباء عن احتمالية إلغاء الفعاليات الأوروبية والمحلية في ظل عدم القدرة على السيطرة على الفيروس.

أولاس اقترح إلغاء الموسم في تصريحات للصحافة، حيث قال "أفضل حل أن نقول أن هذا الموسم فارغ وكأنه لم يحدث حتى نتجنب ذهاب الفرق التي في مؤخرة الترتيب إلى المحاكم والمطالبة بعدم الهبوط.".

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كما أضاف "قرار آخر غير اعتبار الموسم كأنه لم يكن من شأنه أن يفتح أبواب قضائية من الأندية التي ستضرر وتهبط، القاعدة واضحة بأن الهبوط يأتي بنهاية الموسم. لذلك القول الأكثر منطقية أن نلغي كل شيء ونبدأ من وضعنا في أول هذا الموسم.".

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"من الواضح أن الأندية التي تحتل مراكز مؤهلة لأوروبا حاليًا لن تكون سعيدة، ولكن كما ستطبق القواعد على من لم يلعب جيدًا ستطبق على أصحاب النتائج الإيجابية أيضًا."

"إذا قد أوقفت سباق فرنسا للفورميلا وان في جولته الثانية عشر، فلا يمكنك أن تقول أن هذا هو البطل. الأمر نفسه لدينا هنا، إذا انتهى الدوري الآن فلن يحدد أي من الأبطال أو الهابطين.".

وأتم عن الأزمة الاقتصادية المتوقعة حيال قرار الإيقاف أو الإلغاء فيما بعد "سوف يخلق موقفًا صعبًا للغاية لعدد من الأندية التي تُنفق فوق قدرتها، لكن نحن في ليون لن تجابهنا أزمة كهذه، لدينا نتائج ممتازة ولا أعتقد أننا سنواجه صعوبة.".

يذكر أن ليون يُعاني من موسم سيئ بإصابة عدد كبير من نجومه وابتعاده عن مراكز دوري أبطال أوروبا وحتى الدوري الأوروبي في ترتيب الليج آ، مما قد يكون مبررًا لهذا الاقتراح من أولاس.