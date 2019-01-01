قرعة كوبا أمريكا 2019 | قطر تصطدم بالأرجنتين.. ومجموعة سهلة للبرازيل

مواجهات مرتقبة وظهور عربي أول في القارة اللاتينية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

انتهت مراسم قرعة كوبا أمريكا 2019، والمقرر إقامتها في البرازيل بدءًا من 14 يونيو المقبل وحتى السابع من يوليو.

وتعود البطولة لتضم 12 منتخباً بدلاً من 16 والتي أقيمت في 2016 بمناسبة مرور 100 عامًا على البطولة القارية.

وتشهد النسخة الحالية والتي تحمل الرقم 46، 12 منتخباً وظهور أول لمنتخب عربي في البطولة اللاتينية، بمشاركة قطر إلى جانب اليابان.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة لمنتخبين كأفضل مركز ثالث في الترتيب.

ويتواجد المنتخب البرازيلي المستضيف في التصنيف الأول رفقة أوروجواي والأرجنتين، وفي التصنيف الثاني كل من كولومبيا وتشيلي حاملة اللقب، وبيرو، وفي التصنيف الثالث، فنزويلا وباراجواي، واليابان، وأخيرًا بالتصنيف الرابع، الأكوادور وبوليفا وقطر.

وأسفرت القرعة عن المجموعات الثالثة بالشكل التالي:

المجموعة الأولى: البرازيل - بيرو - فينزويلا - بوليفيا

المجموعة الثانية: الأرجنتين - كولومبيا - باراجواي - قطر

المجموعة الثالثة: أوروجواي - تشيلي - اليابان - الإكوادور

🏟️ هذه الملاعب اعتادت على أقدام اللاعبين الاستثنائيين ✨

لكنها ستشهد جرعات مكثفة من المتعة الكروية عندما تنطلق بطولة كوبا أمريكا 2019 في 14 يونيو المقبل 😍



💢 البطولة ستشهد مشاركة استثنائية لـ قطر 🇶🇦 واليابان 🇯🇵 إلى جانب باقي المنتخبات 🔥

والقرعة ستقام غدًا في ريو دي جانيرو 🇧🇷` pic.twitter.com/ts96oZoueR — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

وتستضيف البرازيل المسابقة للمرة الخامسة ولأول مرة منذ 1989، ويعد المنتخب الأوروجويائي الأكثر تتويجًا برصيد 15 لقبًا برصيد 14 لقب، في حين توجت تشيلي باللقب في النسختين الأخيرتين.

وتشارك اليابان للمرة الثانية في تاريخها ولأول مرة منذ 1999،حيث ودعت من دور المجموعات.

وتعد قطر تاسع منتخب من خارج القارة اللاتينية يشارك في كوبا أمريكا.