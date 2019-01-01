رئيس الاتحاد الأوروبي: بلاتيني يمكنه العودة للعمل في الكرة

ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤكد أن ميشيل بلاتيني يمكنه العمل في كرة القدم من جديد.

أكد ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد القاري يستطيع العودة للعمل من جديد.

جاء هذا بحسب ما قال في تصريحات صحفية على هامش مباراة منتخب فرنسا أمام نظيره ألبانيا ضمن لقاءات الجولة العاشرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

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وقال ألكسندر سيفرين: "إيقاف ميشيل بلاتيني انتهى بالفعل ويمكنه أن يعود للعمل في أي وظيفة بعالم كرة القدم عدا كلاعب، أظن أنه أصبح كبيرًا بعض الشيء على ذلك".

وكان بلاتيني بنفسه قد خرج في تصريحات صحفية أكد خلالها أنه يريد العودة للعمل في كرة القدم من جديد بعد فترة طويلة من الابتعاد عنها.

وتم الحكم على بلاتيني قبل أربعة أعوام بالإيقاف لمدة ٤٨ شهرًا من العمل في أي مجال يخص كرة القدم بسبب اتهامات فساد طالته.

وحقق المنتخب الفرنسي اليوم الفوز على نظيره الألباني بهدفين نظيفين وأكد صدارته لمجموعته على حساب تركيا برصيد ٢٥ نقطة.

جدير بالذكر أن بلاتيني كان قد تولى رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لمدة حوالي ثمانية سنوات في الفترة بين يناير ٢٠٠٧ وحتى ديسمبر ٢٠١٥