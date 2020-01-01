رئيس الاتحاد الأرجنتيني يقارن بين ميسي ومارادونا ويهاجم إدارة برشلونة

كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يتحدث عن موقف إدارة برشلونة من رغبة ميسي في الرحيل ويقارن بينه وبين مارادونا.

أعرب كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن غضبه من إدارة برشلونة بسبب طريقة تعاملها مع ليونيل ميسي قائد الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "سبورت" على لسانه، وأكد خلاها أن ميسي كان يستحق التعامل بطريقة أفضل من هذه.

وقال تابيا: "لم أقدر طريقة تعامل إدارة برشلونة مع ميسي في الفترة الأخيرة، هو لا يستحق هذا بعد كل ما أعطاه لهم في السنوات الماضية".

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وأضاف: "على المستوى الرياضي والإحترافي قام ميسي بمنح كل شيء لديه من أجل قميص برشلونة، وأن يكون الأفضل في العالم طوال تلك السنوات ليس بالأمر السهل أبدًا".

وأكمل: "منذ عممر مبكر للغاية حمل ميسي الأرجنتينن أيضًا وكان كل ما يفعل هو كسر الأرقام القياسية، وفي النهاية أثبت نيته على إتمام عقده".

وأردف: "علمت طوال الوقت أن ميسي سيتلزم بالعقد الخاص به وهذا لأنني أعرفه جيدًا، لكنهم لم يتعاملوا معه بشكل جيد وهذا مؤلم".

وأنهى تصريحاته عن المقارنة بين نجم برشلونة ودييجو أرماندو مارادونا وقال: "نحن نلعب لعبة جماعية لكن الفرديات تجعلك تحقق الانتصارات، دييجو فاز بكأس العالم لنا، وميسي أظهر قدراته الفردية على مدار مسيرته".

جدير بالذكر أن ميسي يستعد حاليًا لافتتاح الدوري الإسباني بمواجهة هامة أمام نظيره فياريال على ملعب كامب نو مساء الأحد.